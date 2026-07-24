Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. júlí 2026 15:09 Diddy lenti í handalögmálum við samfanga og endaði í einangrun. Getty Athafnamaðurinn Sean „Diddy“ Combs hefur verið settur í einangrun eftir að hafa slegist við samfanga sinn í Fort Dix-fangelsi í Nýju Jersey. Diddy hafi ráðist á viðkomandi eftir að sá hafði dissað hann. Ekki liggur fyrir hvort handalögmálin muni hafa frekari afleiðingar en að óbreyttu mun Diddy losna úr fangelsi í febrúar 2028 vegna góðrar hegðunar. Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá tíðindunum af Combs sem afplánar nú fimmtíu mánaða dóm fyrir að hafa staðið að flutningum fólks fyrir vændisstarfsemi. Samkvæmt heimildum miðilsins mun samfangi Diddy hafa dissað hann og athafnamaðurinn því ráðist á hann. Mennirnir hafi ýtt hvor öðrum og skipst á höggum áður en fangaverðir stíuðum þeim í sundur. Í kjölfarið hafi hann verið settur í einangrun en ekki liggur fyrir hvort hann sé þar enn. Talsmaður Fort Dix-fangelsis vildi ekki tjá sig um málið við TMZ enda er starfsfólki þess ekki heimilt að tjá sig um fanga. Fulltrúi Fangelsismálastofnunar Bandaríkjanna vildi heldur ekki gera það enda væri stofnuninni óheimilt að tjá sig um málefni fanga sökum öryggis- og persónuverndarhagmsuna. Diddy var sakfelldur í tveimur ákæruliðum síðasta haust vegna þátttöku hans í fólksflutningum til vændiskaupenda en var sýknaður af ákærum um mansal og skipulagða glæpastarfsemi. Vist hans átti upphaflega að ljúka 8. maí 2028 en var stytt til 23. febrúar 2028 vegna góðrar hegðunar. Slagsmál flokkast þó ekki undir góða hegðun og spurning hvort hann ílengist í fangelsinu vegna þeirra. Mál Sean „Diddy“ Combs Bandaríkin Tónlist Tengdar fréttir Diddy selur svörtu einkaþotuna Tónlistar- og athafnamaðurinn Sean „Diddy“ Combs hefur selt mattsvarta Gulfstream G550-einkaþotu sína. Þotan var framleidd árið 2015 og hefur verið í leiguflugi á meðan Combs hefur setið í fangelsi. 13. janúar 2026 12:33 Segist breyttur maður og biðlar til dómarans Tónlistar- og athafnamaðurinn Sean Combs segist breyttur maður, fullur iðrunar og eftirsjár. Combs, sem er betur þekktur sem Puff Daddy eða Diddy, verður gerð refsing í dag. 3. október 2025 07:56 Mest lesið Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Lífið Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Lífið Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Lífið Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Lífið Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden Lífið Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Lífið Depp er Ebeneser Skröggur: „Gott að vera kominn aftur“ Bíó og sjónvarp Seinleg heimför sakbitins Ódysseifs Gagnrýni Daniil gefur út lag með Kodak Black: „Trúi þessu ekki ennþá“ Tónlist Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Lífið Fleiri fréttir Diddy í einangrun eftir slagsmál við samfanga Chris Brown játaði ofbeldisfulla hegðun Afþakkaði milljón Bandaríkjadala fyrir eitt uppistand Upplýsingafulltrúar sem flúðu fréttirnar Fyrrverandi mágkonur selja til að kaupa „draumakommúnu“ Biðst afsökunar á óviðeigandi sketsi með sautján ára Stodden „La La Höndin“ úr sögunni Úlfar dauðvona en líður ljómandi vel Hvað veistu um… Mosfellsbæ? Olivia Rodrigo hljóp í rigningunni og keypti sér plötur Elín Hall opnar sig um brjóstaminnkunina Enn eitt barnið vill losna við Pitt-nafnið „Svo setti hann á sig sítrusilminn og þá máttu jólin koma“ Barnastjarnan Kaylee Hottle látin „Ég ætla snemma að sofa, því ég er dauðþreyttur“ Robbie Williams útskýrir dularfulla hvíta efnið „Ríða, drepa, giftast: Steindi, Gillz og Auddi Blö?“ Spunameistarinn Alastair Campbell mærir íslenska sumarsuddann Stríðið um baðstrendur Ítalíu Stóra Tartaría: Heimsveldið sem hvarf og leðjuflóðið mikla Stjörnurnar skinu skært í stúkunni Stjörnulífið: Dorrit smókaði með Phoebe Gróðurinn brosti allan hringinn á Götubitahátíð „Lítil stúlka með bollukinnar“ komin í heiminn Þöglu börnin gleymast í kerfinu Vansæll á sumum af stærstu augnablikum lífs síns Krakkatía vikunnar: Lilo, Akkilles og risaskordýr Þegar gögnin láku og Ashley Madison var á allra vörum GDRN og Jón Jónsson: Beyoncé-stælar, bítbox og falsetta í Bæjarbíói Fréttatía vikunnar: FIFA, ást Jóns og bjargvættur Höllu Sjá meira