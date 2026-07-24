Lífið

Diddy í ein­angrun eftir slags­mál við sam­fanga

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Diddy lenti í handalögmálum við samfanga og endaði í einangrun.
Diddy lenti í handalögmálum við samfanga og endaði í einangrun. Getty

Athafnamaðurinn Sean „Diddy“ Combs hefur verið settur í einangrun eftir að hafa slegist við samfanga sinn í Fort Dix-fangelsi í Nýju Jersey. Diddy hafi ráðist á viðkomandi eftir að sá hafði dissað hann. Ekki liggur fyrir hvort handalögmálin muni hafa frekari afleiðingar en að óbreyttu mun Diddy losna úr fangelsi í febrúar 2028 vegna góðrar hegðunar.

Dægurmálamiðillinn TMZ greinir frá tíðindunum af Combs sem afplánar nú fimmtíu mánaða dóm fyrir að hafa staðið að flutningum fólks fyrir vændisstarfsemi. Samkvæmt heimildum miðilsins mun samfangi Diddy hafa dissað hann og athafnamaðurinn því ráðist á hann.

Mennirnir hafi ýtt hvor öðrum og skipst á höggum áður en fangaverðir stíuðum þeim í sundur. Í kjölfarið hafi hann verið settur í einangrun en ekki liggur fyrir hvort hann sé þar enn.

Talsmaður Fort Dix-fangelsis vildi ekki tjá sig um málið við TMZ enda er starfsfólki þess ekki heimilt að tjá sig um fanga. Fulltrúi Fangelsismálastofnunar Bandaríkjanna vildi heldur ekki gera það enda væri stofnuninni óheimilt að tjá sig um málefni fanga sökum öryggis- og persónuverndarhagmsuna.

Diddy var sakfelldur í tveimur ákæruliðum síðasta haust vegna þátttöku hans í fólksflutningum til vændiskaupenda en var sýknaður af ákærum um mansal og skipulagða glæpastarfsemi. 

Vist hans átti upphaflega að ljúka 8. maí 2028 en var stytt til 23. febrúar 2028 vegna góðrar hegðunar. Slagsmál flokkast þó ekki undir góða hegðun og spurning hvort hann ílengist í fangelsinu vegna þeirra.

Mál Sean „Diddy“ Combs Bandaríkin Tónlist

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