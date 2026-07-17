Innlent

Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum

Árni Sæberg skrifar
Hjólið brann til kaldra kola.
Hjólið brann til kaldra kola. tia.is/Ómar Geirsson

Bifhjólakappinn Ómar Geirsson telur að bikblæðing hafi orðið til þess að eldur kviknaði í bifhjóli hans, sem hafði skömmu áður staðist ástandsskoðun með glæsibrag.

Fjallað var um brunann í fyrradag en þá var Ómar á leið frá Akureyri heim til Siglufjarðar eftir að hafa látið ástandsskoða bifhjólið, sem er af gerðinni Honda Goldwing og árgerð 1988. Ómar hafði keypt hjólið skömmu áður.

Ómar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun og sagðist í aðdraganda brunans hafa keyrt hjólið frá Reykjavík til Siglufjarðar og frá Siglufirði í ástandsskoðunina á Akureyri. Sá akstur hafi allur gengið eins og í sögu.

Blæðing á veginum

Svo klárarðu þessa ástandsskoðun og keyrir frá Akureyri til Siglufjarðar. Hvað gerist þá?

„Við erum svona að giska á að það hafi sest tjara á afturbremsuna. Það var dálítið mikil blæðing á veginum og allavega festist hún fyrir rest. Það þyngdist á hjólinu þegar ég var á leiðinni upp brekkuna á Hámundarstaðarhálsi og þar ákvað ég að stoppa.“

Hann telji ekki að bikblæðing hafi verið á mjög löngum kafla á leiðinni enda hafi hann keyrt sömu leið í ástandsskoðunina og engin tjara hafi sést undir hjólinu í henni. „Það sást bara þessi venjulega Héðinsfjarðardrulla neðan á hjólinu.“

Telur að kviknað hafi í bremsuvökva

Þegar hann hefði stöðvað hjólið hafi hvorki verið hægt að hreyfa það fram né aftur og ljóst að bremsurnar væri pikkfastar. Örskömmu seinna hafi eldur kviknað í því.

Í hverju kviknaði þá fyrst?

„Ég þori náttúrulega ekki að fullyrða það en það er sem sagt undir hjólinu aftanverðu, ég reikna með að það hafi farið bremsuslanga, eða eitthvað svoleiðis, og kviknað í bremsuvökvanum.“

Á örskotsstundu hafi hjólið verið orðið alelda en hann hafi þó ekki verið í mikilli hættu sjálfur, enda hafi hann stigið af hjólinu um leið og reyk fór að leggja frá því.

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