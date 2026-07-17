Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Árni Sæberg skrifar 17. júlí 2026 12:49 Hjólið brann til kaldra kola. tia.is/Ómar Geirsson Bifhjólakappinn Ómar Geirsson telur að bikblæðing hafi orðið til þess að eldur kviknaði í bifhjóli hans, sem hafði skömmu áður staðist ástandsskoðun með glæsibrag. Fjallað var um brunann í fyrradag en þá var Ómar á leið frá Akureyri heim til Siglufjarðar eftir að hafa látið ástandsskoða bifhjólið, sem er af gerðinni Honda Goldwing og árgerð 1988. Ómar hafði keypt hjólið skömmu áður. Ómar var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun og sagðist í aðdraganda brunans hafa keyrt hjólið frá Reykjavík til Siglufjarðar og frá Siglufirði í ástandsskoðunina á Akureyri. Sá akstur hafi allur gengið eins og í sögu. Blæðing á veginum Svo klárarðu þessa ástandsskoðun og keyrir frá Akureyri til Siglufjarðar. Hvað gerist þá? „Við erum svona að giska á að það hafi sest tjara á afturbremsuna. Það var dálítið mikil blæðing á veginum og allavega festist hún fyrir rest. Það þyngdist á hjólinu þegar ég var á leiðinni upp brekkuna á Hámundarstaðarhálsi og þar ákvað ég að stoppa.“ Hann telji ekki að bikblæðing hafi verið á mjög löngum kafla á leiðinni enda hafi hann keyrt sömu leið í ástandsskoðunina og engin tjara hafi sést undir hjólinu í henni. „Það sást bara þessi venjulega Héðinsfjarðardrulla neðan á hjólinu.“ Telur að kviknað hafi í bremsuvökva Þegar hann hefði stöðvað hjólið hafi hvorki verið hægt að hreyfa það fram né aftur og ljóst að bremsurnar væri pikkfastar. Örskömmu seinna hafi eldur kviknað í því. Í hverju kviknaði þá fyrst? „Ég þori náttúrulega ekki að fullyrða það en það er sem sagt undir hjólinu aftanverðu, ég reikna með að það hafi farið bremsuslanga, eða eitthvað svoleiðis, og kviknað í bremsuvökvanum.“ Á örskotsstundu hafi hjólið verið orðið alelda en hann hafi þó ekki verið í mikilli hættu sjálfur, enda hafi hann stigið af hjólinu um leið og reyk fór að leggja frá því. Bifhjól Akureyri Fjallabyggð Slökkvilið Mest lesið Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Innlent Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fleiri fréttir Telur bikblæðingu hafa valdið brunanum Fólk eigi að hugsa sig tvisvar um ef því er ekki hleypt inn á heimilið Þyrla Gæslunnar kölluð út á Landmannaleið Segir gríðarlegt álag á miðakaupendum í sumar Vilji til að framlengja ETS sérlausn og hvalveiðar brutu ekki gegn lögum Íslendingur reyndi að smygla milljónum í reiðufé frá Grænlandi Maðurinn sem sóttur var í Glerárdal er látinn Hálftíma dauðastríð ekki talið brot á lögum um velferð dýra Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Sjá meira