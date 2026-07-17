Halldór Árni Sveinsson er látinn Jakob Bjarnar skrifar 17. júlí 2026 09:11 Halldór Árni Sveinsson er látinn en hann var sannkölluð menningarstofnun í Hafnarfirði. Halldór Árni Sveinsson, myndlistar- og fjölmiðlamaður og kennari, er látinn. Halldór Árni var fæddur 22. febrúar 1955 en hann varð bráðkvaddur að heimili sínu í Hafnarfirði. Það var sonur hans, Hörður Brynjar Halldórsson, sem tilkynnti andlát hans á Facebook. Halldór Árni, sem var einstakur húmoristi, hefur átt við vanheilsu að stríða undanfarin ár og hann sá ástæðu til að gefa út sérstaka tilkynningu á Facebook þar að lútandi nýverið en gat ekki stillt sig um að snúa tilkynningunni upp í gamanmál að hætti hússins: „Ástæða þess að ég hef lítið sést í miðbæ Hafnarfjarðar að undanförnu er vegna stuttrar sjúkrahúslegu sem er mitt einka- og hjartans mál, og hefur ekkert að gera með lengingar eða styttingar af neinu tagi, enda lengi talinn með stærri og að vallarsýn þreknari mönnum. Og vegna orðróms um að ég hafi leitað til snyrtistofu til að breyta útliti mínu þá er það alger þvættingur, en vissulega hafði ég gert mér vonir um að starfsmenn stofunnar gætu lengt á mér stutt nefið, sem vel að merkja tókst ekki. Þá hafa óábyrgir aðilar haft í flimtingum stuttan atvinnuferil minn sem jólasveins á áttunda áratug síðustu aldar, ásamt tveimur vinum mínum sem voru í hlutverki Hurðarskellis og Skyrgáms. Svo því sé haldið til haga var ég þá einungis í hlutverki Kjötkróks – aldrei, og ég meina aldrei Stúfs. Annað var það nú ekki.” Fáir er nokkrir voru eins tryggir heimabæ sínum Hafnarfirði og Halldór Árni. Hann helgaði sig beinlínis Firðinum og miðaði allt sitt starf við að skrá flest sem þar fór fram – heimildagildi starfs hans sérstaklega fyrir Hafnfirðinga er ómetanlegt. Halldór Árni gekk í Flensborg en fékk fljótlega áhuga á fjölmiðlun og stofnaði til að mynda Útvarp Hafnarfjörð sem hann rak um árabil. Hann kom sér fljótlega upp kvikmyndatökuvélum og beindi vélinni að flestu því sem hann taldi merkilegt á hafnfirska vísu: menningarviðburðum og bæjarstjórnarfundum. Halldór var drátthagur, hann fékkst við myndlist og setti upp sýningar. Á seinni árum æfi sinnar fór hann í Kennaraháskólann, nældi sér í kennsluréttindi og kenndi í framhaldi af því nemendum Flensborgarskóla fjölmiðlafræði. Ýmsir minnast Halldórs Árna Sveinssonar á Facebook og nefna flestir það sama, að hann hafi verið öflugasta menningarstofnun Hafnarfjarðar. Árum saman myndaði hann og birti efni af ríku mannlífi bæjarins og skóp með störfum sínum ómetanleg menningarverðmæti. Andlát Hafnarfjörður Framhaldsskólar Myndlist Fjölmiðlar Mest lesið Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Innlent Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Innlent Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Innlent Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Innlent Halldór Árni Sveinsson er látinn Innlent Trump sáir efasemdafræjum í aðdraganda þingkosninga Erlent „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ Innlent Mótmælt í Kænugarði vegna uppsagnar varnarmálaráðherrans Erlent Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Innlent Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Innlent Fleiri fréttir Halldór Árni Sveinsson er látinn Atli sagður milliliðurinn í Straumsvíkurmálinu Krefjast tæps milljarðs af félagi Bergþórs Minnstu munaði að harður árekstur yrði: „Hefði ég ekki bremsað væri hann dáinn“ Maður á áttræðisaldri dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir nauðgun Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Þyrla og björgunarsveitir kallaðar út í Eyjafirði „Imprað á því að við séum ekki baðhús og verðum aldrei baðhús“ „Ég væri hikandi að hafa börnin mín hjá mér“ Bæjarstjóri í beinni, gusumeistari sem biðlar til yfirvalda og sirkus Vísað á brott af hjúkrunarheimilinu í annarlegu ástandi Allt að fjörutíuföld mengun við skemmtiferðaskip Áfram Ísland með opinn fund á Skaganum Lýsa eftir Sæbjörgu Allir sem voru í ökutækjunum uppistandandi eftir áreksturinn „Þetta voru algjörlega mannleg mistök“ Endurskoða sparkvöll við Landakot Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Sjá meira