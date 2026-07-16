Slasaður maður var fluttur undir læknishendur með sjúkraflugi á níunda tímanum í dag en þyrla Landhelgisgæslunnar og allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út rétt fyrir klukkan sjö í dag á hæsta forgangi til að flytja mann sem hafði slasast út af alfaraleið. Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Þetta staðfesti Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við blaðamann.
Þá gat staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjargar staðfest að allar björgunarsveitir í Eyjafirði hefðu sömuleiðis verið kallaðar út vegna málsins. Flytja þurfti manninn úr Glerárdal sem er suðvestur af Akureyri.
Börkur Árnason, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra sagði útkallið á háum forgangi en að það væri vegna þess að maðurinn hafi slasast utandyra, frá þessu er greint í umfjöllun Rúv um málið.
Fréttin hefur verið uppfærð.