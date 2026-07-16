Innlent

Þyrla og björgunar­sveitir kallaðar út í Eyja­firði

Freyja Þórisdóttir skrifar
Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út vegna manns sem slasaðist.
Allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út vegna manns sem slasaðist. Vísir/Vilhelm

Slasaður maður var fluttur undir læknishendur með sjúkraflugi á níunda tímanum í dag en þyrla Landhelgisgæslunnar og allar björgunarsveitir í Eyjafirði voru kallaðar út.

Þyrla Landhelgisgæslunnar var kölluð út rétt fyrir klukkan sjö í dag á hæsta forgangi til að flytja mann sem hafði slasast út af alfaraleið. Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Þetta staðfesti Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, í samtali við blaðamann.

Þá gat staðgengill upplýsingafulltrúa Landsbjargar staðfest að allar björgunarsveitir í Eyjafirði hefðu sömuleiðis verið kallaðar út vegna málsins. Flytja þurfti manninn úr Glerárdal sem er suðvestur af Akureyri.

Börkur Árnason, varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra sagði útkallið á háum forgangi en að það væri vegna þess að maðurinn hafi slasast utandyra, frá þessu er greint í umfjöllun Rúv um málið. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

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