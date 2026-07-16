Tilkynning barst lögreglunni á stöð 1 um að óboðinn aðili hefði valsað inn á hjúkrunarheimili í annarlegu ástandi en honum var vísað á brott. Á sama varðsvæði var tilkynnt um tvö innbrot en hrina innbrota hefur staðið yfir síðastliðnar vikur.
Lögreglan hafði í nægu að snúast í dag en frá því klukkan fimm í morgun og til klukkan fimm nú í kvöld voru hátt í hundrað mál skráð í kerfi lögreglunnar og í dag voru að minnsta kosti sjö vistaðir í fangageymslu.
Lögreglunni á Stöð 1, sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi, var tilkynnt um par í annarlegu ástandi á ónefndu hóteli en því var vísað þaðan út. Þá var lögreglan einnig kölluð til vegna aðila sem var til vandræða og í annarlegu ástandi en þegar lögregluna bar að garði reyndi hann að flýja en var þó að lokum handsamaður.
Kópavogur og Breiðholt heyra undir lögreglustöð 2 en óprúttnir aðilar brutust inn í skóla á varðsvæðinu. Í dagbók lögreglu kemur fram að hinir grunuðu hafi verið handteknir skömmu seinna og vistaðir í fangageymslu. Málið sé í rannsókn á stöðinni.
Á svæðinu bárust ýmsar aðrar tilkynningar og meðal þeirra var tilkynnt um þjófnað í matvöruverslun, vinnuslys þar sem hlutust minniháttar áverkar á höfði og slys þar sem maður flaug af rafmagnshlaupahjóli og var fluttur á bráðamóttökuna til aðhlynningar.