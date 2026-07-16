Umferð um Suðurlandsveg vestan við Selfoss í austurátt var lokað vegna áreksturs sem varð á veginum síðdegis. Umferð var beint um Ölfusveg sunnan við hringveginn. Fjórir voru í tveimur ökutækjum sem rákust á en enginn er alvarlega slasaður að sögn lögreglu.
Þetta staðfestir Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi í samtali við Vísi en hann gat einnig staðfest að „allir hafi verið uppistandandi“ eftir slysið. Ekki liggur fyrir hverjir áverkar voru en sömuleiðis hefur enginn fengist staðfest hvort um fólksbíla hafi verið að ræða.
Málið er í rannsókn hjá lögreglunni á Suðurlandi en Magnús segir málið þess eðlis að það tók ekki mjög langan tíma að fjarlægja ökutækin af vettvangi og opna aftur fyrir umferð.
Fyrst var greint frá málinu á vef Vegagerðarinnar, Umferðin.is, klukkan 16:15 en óhappið virðist hafa orðið um hálftíma fyrr miðað við umræðu í Facebook-hópi um færð á svæðinu.
Fréttin hefur verið uppfærð.