Margrét Rós Sigurjónsdóttir, sem fullyrti í gær í myndskeiði á Instagramsíðu SJÁ að mjólkurlítrinn kostaði 380 krónur, segir að um mannleg mistök hafi verið að ræða og málið allt sé „svolítið vandræðalegt.“
Myndskeið sem birtist á Instagramsíðu samtakanna SJÁ, sem berjast fyrir því að þjóðin greiði atkvæði með því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný, í gær vakti talsverða athygli, áður en því var snarlega eytt.
Þar sást Margrét Rós segja mjólkurlítrann á Íslandi kosta 380 krónur. Hið rétta er að í Bónus kostar hann 234 krónur.
Tilgangur myndskeiðsins var að bera saman kaupmátt lágmarkslauna á Íslandi annars vegar og í Svíþjóð hins vegar, hvað innkaup á mjólk varðaði. Þannig sagði Margrét Rós að maður á lágmarkslaunum á Íslandi gæti keypt 39 mjólkurfernur fyrir laun eins dags en maður á lágmarkslaunum í Svíþjóð gæti keypt 63.
Fosvarsmenn SJÁ virðast hafa áttað sig nokkuð fljótt á mistökunum þar sem myndskeiðinu var eytt af Instagramsíðu samtakanna aðeins nokkrum mínútum eftir að það fór í loftið. Myndskeiðið má sjá í spilaranum hér að neðan:
Það var gert eftir að Viðskiptablaðið fjallaði um málið og setti í samhengi við hið þekkta mjólkurfernupróf, sem margur stjórnmálamaðurinn hefur fallið á í gegnum tíðina.
Vísir náði tali af Margréti Rós og bar undir hana hvað hefði farið úrskeiðis við gerð myndskeiðsins.
„Þetta voru algjörlega mannleg mistök. Einhvers staðar á leiðinni byrjum við að vinna með vitlaust verð og einhvern veginn áttaði sig enginn á því fyrr en um seinan.“
Aðstandendur myndskeiðsins hafi tekið það út um leið og þeir urðu þess varir að þar væri ekki farið rétt með, enda vildu þeir alls ekki hafa myndskeið í loftinu sem innihéldi rangfærslur.
Margrét Rós segir að þrátt fyrir að ekki hafi verið farið rétt með mjólkurverð breyti það ekki tilgangi myndskeiðsgerðarinnar. Aðalatriðið hafi verið að sýna fram á að þótt laun séu lægri í Svíþjóð, þá fari minni peningur í mat þar en á Íslandi, byggt á persónulegri reynslu hennar af búsetu þar.
„En það er ógeðslega mikilvægt að vanda sig og hérna vorum við of fljótfær. Við erum búin að læra af því og svona mistök munu ekki endurtaka sig. Ég vona að allir vandi sig, hvort sem þeir eru já eða nei megin, og komi fram með réttar upplýsingar. Af því að þetta er svolítið vandræðalegt.“