Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Jón Þór Stefánsson skrifar 16. júlí 2026 14:57 Siggi í Lundúnum árið 2022. Skjáskot Sigurður Þórðarson, betur þekktur sem Siggi hakkari, var í dag dæmdur í átján mánaða skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir fjöldamörg brot, aðallega skjalafals og fjársvik, en einnig vopnalagabrot. Heildarandlag brotanna var hátt í þrjátíu milljónir króna, en þau framdi Sigurður á árunum 2019 til 2021. Hann játaði sök. Líkt og áður segir er um mikinn fjölda brota að ræða. Dómurinn er 23 blaðsíður og þar af eru sautján síður sem fara í að lýsa brotum hans í ákæru. Brotin snúast að miklu leyti um að Sigurður hafi pantað vörur hjá ýmsum fyrirtækjum, oft upp á hundruði þúsunda, eða milljónir, án þess að greiða fyrir þjónustuna. Í mörgum tilfellum kynnti hann sig sem framkvæmdastjóra ótilgreindra fyrirtækja, fór fram á viðskipti, lagði fram pantanir sem voru síðan afhentar honum án greiðslu. Stundum framvísaði hann fölskum ársreikningum eða skjölum til þess að framkvæma verk þessi. Þá var hann ákærður fyrir að afhenda Fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra fölsuð gögn um einkahlutafélög, til að mynda um afsagnir endurskoðenda. Tískuvörur, áfengi og hnífar Líkt og áður segir var Sigurður líka dæmdur fyrir vopnalagabrot. En hann hafði í vörslum sínum sex piparúða, tvær útdraganlegar kylfur og eina rafstuðbyssu. Þá var farið fram á og samþykkt af héraðsdómi að Sigurður myndi sæta upptöku á ýmsum munum, sem gera má ráð fyrir að séu vörurnar sem hann sveik út. Þar má nefna hnífa, dýrt viskí og áfengi, ýmis lúxusúr, lampa, stór sjónvörp og aðrar græjur, dróna, og ýmsan klæðnað frá dýrum tískuvörumerkjum. Upptalningu þessara muna úr dómnum má sjá hér að neðan: Ákærði sæti upptöku á þremur hnífum í kassa, hnífatösku og hnífum, tveimur vínfötum og standi, tveimur rose gold Bourgie lömpum, Cino professional kaffivél, LG sjónvarpi (77 tommu), Aarke sodastream tæki, Fuzzy kolli, Sonos kassa, tveimur Sonos hljóðstöngum, hníf í kassa merktum Funktion, Apple TV, Chivas Regal 15 ára vískíflösku, Glenfarclas viskíflösku 25 ára, The Macallan Rare Cask viskíflösku, flösku af Glenfiddich Single Malt 18 ára, flösku af Glenfiddich Single Malt 26 ára, flösku af The Dalmore King Alexander III, flösku af The Macallan 12 ára, flösku af Chivas Regal, fimm Rolex úrum (vantar á ól), einu Patek philippe/geneve úri, einu Orient úri og Ivy n Rox úri, AP Pignette úri, Bose hljóðkerfi með fjórum hlutum, tveimur Nest Hub Google vekjaraklukkum, Mii hleðsludokku, tveimur gold Bourgie lömpum, Apple TV ásamt fjarstýringu og tveimur snúrum, LG sjónvarpi (55 tommu), tveimur iPhone 12 í óopnuðum umbúðum, Lenovo tabM10 spjaldtölvu, fjórum Sonos hátölurum, tveimur Bose hátölurum, lyklakippu með 9 lyklum og 3 aðgangshnöppum, dróna af gerðinni DJI ásamt fjarstýringu, pappírum, poka og handfangi, fjórum blekhylkjum, tveimur Dom Perignon flöskum, einni Belluga Vodka flösku, einni Diamond Vodka flösku, kassa af Chateau Batailley (6x750ml), einni flösku af Louis XIII, einni skóburstunarvél, tveimur samlokugrillum, tveimur 66° Norður Þórsmörk úlpum, Bugatti ullarfrakka, Hugo Boss sportjakka, Finucci ullarfrakka, Burberry leðurjakka, Hugo Boss vesti, jakka merktum Landsbjörg, gráum Polo Ralph Lauren jakka, Polo Ralph Lauren vesti, Polo Ralph Lauren dökkbláum jakka, Polo Ralph Lauren dúnúlpu, 66° Norður Jökla parka úlpu, 66° Norður flísvesti, BOSS vesti, The North Face vesti, BOSS strigaskóm, Louis Vuitton spariskóm, Louis Vuitton bláum spariskóm, Louis Vuitton brúnum götuskóm, Hugo Boss leðurstrigaskóm, Prada strigaskóm, Louis Vuitton strigaskóm og Garmin Aviator úr ásamt kassa og hleðslusnúru. Umfangsmikið og skipulagt Líkt og áður segir játaði Sigurður sök. Fyrir hönd hans var þess kafist að hann myndi fá vægustu refsingu sem lög leyfa. Þá samþykkti hann bótakröfur frá fyrirtækjum sem hann sveik. Brot Sigurðar þóttu sönnuð með játningu hans og með vísan til gagna málsins. Við ákvörðun refsingar var litið til játningar hans annars vegar, en hins vegar til þess hve umfangsmikil brotin voru og skipulögð. Einnig var litið til langs sakarferils Sigurðar. Þá var mat dómsins að of mikill dráttur hafi orðið á meðferð málsins, og ekkert bendi til þess að hægt sé að kenna Sigurði um það. Ásamt upptöku munanna er Sigurði gert að greiða sex mismunandi fyrirtækjum 6,9 milljónir króna vegna málsins. Þrjú fyrirtæki sem höfðu sett fram bótakröfur vegna málsins sóttu ekki dómþing og var kröfum þeirra því vísað frá dómi. Auk þess þarf Sigurður að greiða 4,2 milljónir í sakarkostnað. Langur sakaferill að baki Sigurður hefur á síðustu árum hlotið fjölda refsidóma fyrir ýmis brot. Þar má bæði nefna kynferðisbrot gegn fjölda drengja og önnur fjársvikamál. Þá varð hann sérlega frægur fyrir ströf sín í kringum WikiLeaks þegar hann var enn bara unglingur. Í hitteðfyrra var þónokkuð fjallað um heimildarþættina Hættulegur strákur sem fjölluðu um Sigurð og voru nokkuð umdeildir. Mál Sigga hakkara Dómsmál Tengdar fréttir Óska eftir rannsókn á fundum Sigga hakkara og FBI Samtökin Wikileaks hafa krafist þess að dönsk yfirvöld rannsaki hvort lög hafi verið brotin þegar FBI fundaði með Sigurði Þórðarsyni í Danmörku. 13. júlí 2014 11:15 Wired fjallar um Sigga hakkara Tímaritið vildi fá ljósmynd frá íslenskum ljósmyndara en vildu hins vegar ekki greiða fyrir hana. 30. desember 2014 11:22 Sakaður um að hafa svikið út skyndibita fyrir 350 þúsund Sigurður Ingi Þórðarson, betur þekktur sem Siggi hakkari er sakaður um að hafa svikið út mat frá American Style, KFC, Subway, Domino's og fleiri skyndibitastöðum á árunum 2012 og 2013. 11. júní 2014 14:38 Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Innlent Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Innlent Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna Innlent Fleiri fréttir Notaði dulnefni og sveik út vörur fyrir tugi milljóna „Við erum fyrst og fremst að varða leiðina heim fyrir Grindvíkinga“ Kalla inn próteinpopp „Pólitísk ákvörðun“ hvort hraðinn verði 90 eða 110 Ráðherra með „fráleita hótun“ Stærsti veðmálaviðburður sögunnar nær til ungs fólks Ógnvænleg hegðun daglegt brauð: „Það er orðin raunin í þessum bransa“ Formaður Brunavarna Árnessýslu: Málið litið mjög alvarlegum augum Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Sjá meira