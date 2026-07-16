Klóraði lögreglumann og beit annan Árni Sæberg skrifar 16. júlí 2026 11:37 Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í málinu. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að klóra lögreglumann og bíta annan fyrir framan verslun í Kópavogi árið 2024. Í dómi yfir manninum, sem kveðinn var upp þann 31. mars en birtur í dag, segir að hann hafi verið ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa að kvöldi í október 2024, á bílastæði fyrir framan verslun í Kópavogi, klórað lögreglumann á hægri framhandlegg og bitið annan lögreglumannn í hægri hönd, þar sem lögreglumennirnir voru við skyldustörf. Maðurinn hafi mætt fyrir dóminn og játað brot sín skýlaust og því hafi málið verið dómtekið án frekari sönnunarfærslu. Við ákvörðun refsingar hafi verið litið til sakarferils mannsins, en hann hafi einu sinni gengist undir sektargerð vegna aksturs undir áhrifum, aksturs án gildra ökuréttinda og fíkniefnalagabrots. Brotið árið 2024 hafi verið framið fyrir sektargerðina og því sé honum dæmdur hegningarauki vegna þess brots. Honum til málsbóta horfi skýlaus játning hans. Fyrir dómi hafi af hálfu hans verið lýst að hann hafi verið [afmáð] og að hann iðrist mjög gjörða sinna. Á hinn bóginn sé óhjákvæmilegt að horfa til þess að brot hans hafi beinst gegn lögreglumönnum við skyldustörf og beri að líta það alvarlegum augum. Með vísan til þess sé refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í tvo mánuði en fullnustu hennar skuli frestað og hún falli niður að tveimur árum liðnum, haldi hann almennt skilorð. Loks greiði hann allan sakarkostnað, 100 þúsund krónur. Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Einfaldur seðill flýtir ekki lokatölum Þúsundir Úkraínumanna mótmæla hrókeringum Selenskís Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæði í fullum gangi og hækkun hámarkshraða rædd Klóraði lögreglumann og beit annan Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Sjá meira