Innlent

Klóraði lög­reglu­mann og beit annan

Árni Sæberg skrifar
Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í málinu.
Héraðsdómur Reykjaness dæmdi í málinu. Vísir/Vilhelm

Karlmaður hefur verið dæmdur til tveggja mánaða skilorðsbundinnar fangelsisvistar fyrir að klóra lögreglumann og bíta annan fyrir framan verslun í Kópavogi árið 2024.

Í dómi yfir manninum, sem kveðinn var upp þann 31. mars en birtur í dag, segir að hann hafi verið ákærður fyrir brot gegn valdstjórninni með því að hafa að kvöldi í október 2024, á bílastæði fyrir framan verslun í Kópavogi, klórað lögreglumann á hægri framhandlegg og bitið annan lögreglumannn í hægri hönd, þar sem lögreglumennirnir voru við skyldustörf.

Maðurinn hafi mætt fyrir dóminn og játað brot sín skýlaust og því hafi málið verið dómtekið án frekari sönnunarfærslu.

Við ákvörðun refsingar hafi verið litið til sakarferils mannsins, en hann hafi einu sinni gengist undir sektargerð vegna aksturs undir áhrifum, aksturs án gildra ökuréttinda og fíkniefnalagabrots. Brotið árið 2024 hafi verið framið fyrir sektargerðina og því sé honum dæmdur hegningarauki vegna þess brots.

Honum til málsbóta horfi skýlaus játning hans. Fyrir dómi hafi af hálfu hans verið lýst að hann hafi verið [afmáð] og að hann iðrist mjög gjörða sinna. Á hinn bóginn sé óhjákvæmilegt að horfa til þess að brot hans hafi beinst gegn lögreglumönnum við skyldustörf og beri að líta það alvarlegum augum.

Með vísan til þess sé refsing hans hæfilega ákveðin fangelsi í tvo mánuði en fullnustu hennar skuli frestað og hún falli niður að tveimur árum liðnum, haldi hann almennt skilorð.

Loks greiði hann allan sakarkostnað, 100 þúsund krónur.

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