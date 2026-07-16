Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Áróra L Davíðsdóttir skrifar 16. júlí 2026 11:07 Samsett Ólafur Þór Ólafsson hefur verið valinn úr hópi sextán umsækjenda til að taka við starfi sveitarstjóra Skagastrandar. Gert er ráð fyrir að sveitarstjórn staðfesti ráðninguna þann 22. júlí næstkomandi og að Ólafur taki til starfa þann 1. ágúst 2026. Greint var frá ráðningunni á vef sveitarfélagsins en þar segir að Ólafur hafi mikla reynslu af sveitastjórnarstörfum. Hann hafi verið sveitastjóri bæði í Reykhólahreppi og Tálknafjarðarhreppi og hafi verið forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar. Alexandra Jóhannesdóttir hefur gegnt stöðunni síðustu ár en hún var á dögunum ráðin sveitarstjóri Suðurnesjabæjar. Ólafur sé stjórnmálafræðingur að mennt og sé með MPA-gráðu í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands. „Ólafur hefur einnig víðtæka reynslu af fræðslumálum en hann hefur verið grunnskólakennari, íþrótta- og tómstundafulltrúi og forstöðumaður Fjölsmiðjunnar á Suðurnesjum. Þá hefur hann gegnt ýmsum trúnaðar- og nefndastörfum síðastliðin tíu ár,“ segir á vef Skagastrandar. Vistaskipti Skagaströnd Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Innlent Fleiri fréttir Ólafur ráðinn sveitarstjóri Skagastrandar Geri foreldra og börn að lögbrjótum Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Sjá meira