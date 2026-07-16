Innlent

Enginn fram­halds­skóla­kennari meti stöðu ný­nema mjög góða

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra.
Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. vísir/Lýður Valberg

Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur lokið fyrstu greiningu á stöðu námsefnis í stærðfræði grunn- og framhaldsskóla. Þrjátíu prósent kennara segja aðalnámsskrá styðja vel við skýra framvindu í námi og sextíu og tvö prósent framhaldsskólakennara meta stöðu nýnema frekar eða mjög veika. Lagt er til að stærðfræði verði skilgreind sem forgangsverkefni til næstu þriggja ára.

Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins en þar segir að greiningin byggi á könnunum sem lagðar hafi verið fyrir kennara, samráði við skólasamfélagið og rýni á námskrá, námsgögnum, fyrri skýrslum og alþjóðlegum viðmiðum. Alls hafi 663 svör frá grunnskólakennurum og 89 svör frá framhaldsskólakennurum borist.

Niðurstöður sýni að kjarnaefni sem komið sé til ára sinna sé enn burðarás kennslu en stuðningur, viðhald og tenging við námsmat hafi ekki fylgt nægilega með. Um 76 prósent grunnskólakennara segjast oft þurfa viðbótarefni og 84 prósent nota eigin verkefni reglulega.

Aðeins 30 prósent telji aðalnámskrá styðja vel við skýra framvindu náms. Í greiningunni komi fram að kennarar haldi kerfinu að verulegu leyti gangandi með eigin námsefni, aðlögun og undirbúningi. Enginn framhaldsskólakennari í könnuninni meti stöðu nýnema mjög góða og 62 prósent meti hana frekar eða mjög veika. Aðeins 10 prósent segi samskipti við grunnskóla markviss.

„Áhyggjur kennara af núverandi kjarnaefni, fyrri skýrslur um veikleika í námsgögnum, veikur og misjafn undirbúningur nemenda fyrir framhaldsskóla, skortur á sérhæfingu kennara, slakar niðurstöður í PISA í stærðfræði og aukin áhersla á STEM-greinar sbr. atvinnustefnu stjórnvalda, kalla öll á sterkari og markvissari grunn í stærðfræði fyrr á skólagöngunni,“ segir í tilkynningunni. 

Ekki dugi að horfa til einstakra gagna í ljósi niðurstaðnanna. Aðalnámskrá, námsefni, námsmat, kennarastuðningur og starfsþróun þurfi að vinna betur saman svo hægt sé að byggja sterkan stærðfræðigrunn fyrir nemendur. Í greiningunni sé lagt til að stærðfræði verði skilgreind sem forgangsverkefni til næstu þriggja ára. 

„Nýtt kjarnaefni verði valið á grundvelli faglegra gæðaviðmiða og innleiðing hefjist á miðstigi grunnskóla, en verkefnið verði frá upphafi hannað með samfellu í stærðfræðinámi frá 1. til 10. bekk í huga. Samhliða þurfi að fjármagna kjarnaefni, innleiðingu, stöðumat, viðhald, starfsþróun kennara og markvissa samfellu milli grunn- og framhaldsskóla.“

Skóla- og menntamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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