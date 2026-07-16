Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Áróra L Davíðsdóttir skrifar 16. júlí 2026 10:39 Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. vísir/Lýður Valberg Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur lokið fyrstu greiningu á stöðu námsefnis í stærðfræði grunn- og framhaldsskóla. Þrjátíu prósent kennara segja aðalnámsskrá styðja vel við skýra framvindu í námi og sextíu og tvö prósent framhaldsskólakennara meta stöðu nýnema frekar eða mjög veika. Lagt er til að stærðfræði verði skilgreind sem forgangsverkefni til næstu þriggja ára. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins en þar segir að greiningin byggi á könnunum sem lagðar hafi verið fyrir kennara, samráði við skólasamfélagið og rýni á námskrá, námsgögnum, fyrri skýrslum og alþjóðlegum viðmiðum. Alls hafi 663 svör frá grunnskólakennurum og 89 svör frá framhaldsskólakennurum borist. Niðurstöður sýni að kjarnaefni sem komið sé til ára sinna sé enn burðarás kennslu en stuðningur, viðhald og tenging við námsmat hafi ekki fylgt nægilega með. Um 76 prósent grunnskólakennara segjast oft þurfa viðbótarefni og 84 prósent nota eigin verkefni reglulega. Aðeins 30 prósent telji aðalnámskrá styðja vel við skýra framvindu náms. Í greiningunni komi fram að kennarar haldi kerfinu að verulegu leyti gangandi með eigin námsefni, aðlögun og undirbúningi. Enginn framhaldsskólakennari í könnuninni meti stöðu nýnema mjög góða og 62 prósent meti hana frekar eða mjög veika. Aðeins 10 prósent segi samskipti við grunnskóla markviss. „Áhyggjur kennara af núverandi kjarnaefni, fyrri skýrslur um veikleika í námsgögnum, veikur og misjafn undirbúningur nemenda fyrir framhaldsskóla, skortur á sérhæfingu kennara, slakar niðurstöður í PISA í stærðfræði og aukin áhersla á STEM-greinar sbr. atvinnustefnu stjórnvalda, kalla öll á sterkari og markvissari grunn í stærðfræði fyrr á skólagöngunni,“ segir í tilkynningunni. Ekki dugi að horfa til einstakra gagna í ljósi niðurstaðnanna. Aðalnámskrá, námsefni, námsmat, kennarastuðningur og starfsþróun þurfi að vinna betur saman svo hægt sé að byggja sterkan stærðfræðigrunn fyrir nemendur. Í greiningunni sé lagt til að stærðfræði verði skilgreind sem forgangsverkefni til næstu þriggja ára. „Nýtt kjarnaefni verði valið á grundvelli faglegra gæðaviðmiða og innleiðing hefjist á miðstigi grunnskóla, en verkefnið verði frá upphafi hannað með samfellu í stærðfræðinámi frá 1. til 10. bekk í huga. Samhliða þurfi að fjármagna kjarnaefni, innleiðingu, stöðumat, viðhald, starfsþróun kennara og markvissa samfellu milli grunn- og framhaldsskóla.“ Skóla- og menntamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Innlent Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi Innlent Gefa upp dánarorsökina vegna „ónákvæmra og rangra frétta“ af andlátinu Erlent Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Innlent Testósterónmagn kannað hjá öllum hermönnum 30 ára og eldri Erlent Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Innlent Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Innlent Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Innlent Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum Innlent „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Innlent Fleiri fréttir Enginn framhaldsskólakennari meti stöðu nýnema mjög góða Mál Péturs slökkviliðsstjóra komið á borð lögreglu Almar nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Dró strætóbílstjóra úr sætinu og potaði í augu hans Kalla inn Voga ídýfu vegna vanmerkts ofnæmisvalds MAST hafi farið gegn áliti fagráðs um blóðmerahald Stefnir í fámennari Þjóðhátíð: „Við tökum þetta á langhlaupinu“ Lengja opnunartíma í Salalaug Ár liðið frá því síðast gaus á Reykjanesi Jafnvel brotist inn þegar fólk er heima Erfiðara og erfiðara að lifa mannsæmandi lífi á Íslandi „Þetta snýst ekki hreinlega um bann heldur ákveðna vernd“ Fór af hjólinu skömmu áður en það brann til kaldra kola á þjóðveginum Nánast farin að reikna með hitabylgjum fyrir austan Ekki öll jafn spennt fyrir boðuðu samfélagsmiðlabanni Hefur áhyggjur af smithættu í fargufum „Þetta setti allt úr skorðum fyrir okkur“ Lögreglan rannsakar enn eitt innbrotið í borginni Varað við hvössum vindstrengjum við fjöll og á heiðum Adolf Ingi fékk svar frá Stefáni: „Aumt að skýla sér á bak við Fjölmiðlanefnd“ Kvöldfréttir Sýnar í heild sinni Tengivagn valt á Vesturlandsvegi Vilja reisa 140 stúdentaíbúðir á Kársnesi Leigubílstjóri stunginn af farþega Ólafur hjá Morgunblaðinu kærður til siðanefndar BÍ Skora á borgaryfirvöld að taka innbrotafaraldurinn föstum tökum Heilbrigðisnefndir verða lagðar niður Sögðu mjólkurfernu kosta 380 krónur en eyddu myndskeiðinu Veita helmingsafslátt af leigunni Íbúafjöldinn fimmfaldast í blíðunni Sjá meira