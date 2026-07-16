Umræðan meðal íbúa í Vestmannaeyjum er að það verði heldur fámennari Þjóðhátíð í ár heldur en áður. Framkvæmdastjóri Herjólfs segir óvenjulega marga miða eftir í ferjuna en formaður Þjóðhátíðarnefndar segist vera að taka miðsöluna „á langhlaupinu“.
Fréttastofu hafa borist ábendingar um að það gangi almennt hægt og jafnvel brösulega að leigja út íbúðir og hús miðað við undanfarin ár.
Þá berast einnig fregnir af því að nokkrir þeirra sem leigðu húsin með töluverðum fyrirvara séu að skipta um húsnæði þar sem nú sé hægt að fá þau á lægra verði. Ef leigusíður Vestmannaeyja og síðan tileinkuð Þjóðhátíð á Facebook eru skrunaðar má sjá fjöldann allan af auglýsingum fyrir húsnæði sem standa enn til boða.
Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, staðfestir sömuleiðis í samtali við fréttastofu að óvenjulega mikið af miðum til Vestmannaeyja fyrir Þjóðhátíð séu enn óseldir. Sömuleiðis er töluvert af lausum miðum frá Eyjum á mánudeginum og þriðjudeginum.
„Ég get sagt það við þig að miðað við þennan tíma er meira laust heldur en oft áður í þessar ferðir,“ segir hann.
Ólafur Jóhann tekur fram að veðrið síðustu ár kunni að hafa áhrif á eftirspurn hátíðarinnar. Hann tekur þó fram að ÍBV, sem sér um hátíðina, kaupir stóran hluta miðanna og selur sjálft til að bjóða þjóðhátíðargestum upp á ákveðinn pakka.
Á síðustu Þjóðhátíð þurftu fjölmargir gestir sem hugðust gista í tjöldum að leita sér skjóls í Herjólfshöll. Þrumuveður, rok og rigning léku skipuleggjendur grátt, hvíta tjaldið fauk, hætt var við að kveikja í brennunni og þurfti að aflýsa ferðum með Herjólfi vegna veðurs.
Þá voru heldur mörg tjöld sem fuku árið 2024, líkt og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan.
„Nú er forsölunni að ljúka á föstudaginn og ég hef trú á því að það komi kippur í þetta núna í dag og á föstudag,“ segir Jónas Guðbjörn Jónsson, formaður Þjóðhátíðarnefndarinnar.
„Ég hef heyrt að það er erfiðara að selja á viðburði í dag og það eru margir viðburðir undir.“
Gríðarlega mikill fjöldi hefur sótt Þjóðhátíð í Eyjum undanfarin ár. Hann segir að það hafi aðeins fækkað í hópnum á síðasta ári en miðasalan sé að nálgast þá tölu.
„Við erum ekki að fara ná þessari 2024 hátíð en við verðum held ég með hefðbundna Þjóðhátíð, ég hef haldið í vonina.“
Jónas viðurkennir að miðasalan hafi farið hægar af stað en búast mátti við og sé ef til vill tilefni til að endurskoða lengd forsölutímans.
„Það sem ég heyri er að fólk er seinna við að kaupa, ég veit ekki hvort það séu ungu krakkarnir sem eru ekki að kaupa miða í mars fyrir viðburð í ágúst. Það er einhver breyting á þessu og mögulega er það þessi forsölutími sem þarf eitthvað að skoða,“ segir hann.
„Við tökum þetta á langhlaupinu.“
Hann hafi þó trú á Þjóðhátíð sem sé stórt vörumerki. Aðspurður hvort það hafi einhver áhrif að í fyrsta skipti í langan tíma mun FM95BLÖ ekki stíga á svið í Eyjum heldur á Akureyri segir hann að það geti mögulega haft áhrif.
„Það er líka búið að vera mikið í boði á þessu ári, meira heldur en venjulega og það hefur áhrif.“