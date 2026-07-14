Ekki falsaðir peningar heldur gervipeningar Jón Þór Stefánsson skrifar 14. júlí 2026 13:19 Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í málinu. Vísir/Vilhelm Tvímenningar, afi og barnabarn hans, voru á dögunum sýknaðir í Héraðsdómi Reykjavíkur af ákæru um peningafals í banka í Kópavogi í júlí í fyrra. Þeim var gefið að sök að láta úti fjóra falsaða 100 Bandaríkjadalaseðlum, eða samtals 400 Bandaríkjadali, sem þeir annað hvort vissu eða grunaði að væru falsaðir. Það hafi þeir gert í því skyni að skipta fölsuðu seðlunum yfir í annan gjaldmiðil. Haft er eftir rannsóknarlögreglumanni, í niðurstöðukafla dómsins að ekki sé „um falsaða peninga að ræða heldur gervipeninga sem algengt sé að brenna í Kína.“ Svo virðist sem afinn og barnabarnið hafi ekki verið grunaðir um að standa að peningafölsun, heldur sé hægt að kaupa peninga eins og þá sem þeir voru með í verslunum í Kína og annars staðar í Asíu. Eins og Matador Haft er eftir bankastarfsmanni með tuttugu ára reynslu að hún hafi strax áttað sig á því að þarna væru ekki alvöru peningar á ferð, þeir hafi minnt á Matador-peninga, augljóslega falsaðir. Í dómnum kemur fram að málið hafi verið rannsakað nokkru eftir að það kom upp. Lögregla hafi því ekki getað ráðist í ýmsar rannsóknaraðgerðir, líkt og húsleit, eða skoðað rafræn gögn. Varð þetta til þess að barnabarnið var einn til frásagnar um hvernig hann fékk peningana í sínar hendur. Um var að ræða gervi-Bandaríkjadali.Getty Með ólíkindum en ekki fráleitt Barnabarnið sagði fyrir dómi að hann hafi fundið seðlana í veski á bekk utandyra, daginn áður en hann fór með afa sínum í bankann. Að mati dómsins er sú skýring með nokkrum ólíkindum, en þó alls ekki fráleit. Þó þótti dómnum framburður barnabarnsins trúverðugur um að hann hefði ekki fengið afa sinn með sér í bankann hafi hann grunað að peningarnir væru falsaðir. Auk þess þótti það auka trúverðugleika hans að hann hafi farið að skipta peningum í banka, en ekki reynt það á til dæmis veitingastöðum þar sem ekki er sama eftirlit með því hvort peningar séu ekta eða ekki. Ákæruvaldinu tókst ekki að sanna yfir skynsamlegan vafa að sakborningarnir hafi vitað eða grunað að peningarnir væru falsaðir. Þeir voru því sýknaðir, en seðlarnir þó gerðir upptækir. Málsvarnarlaun mun greiðast úr ríkissjóði. Dómsmál Kópavogur Fjármálafyrirtæki Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi „Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi Sjá meira