Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut Árni Sæberg skrifar 14. júlí 2026 12:55 Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir að verkið sé ómetanlegt. Forstöðumaður Gerðarsafns segist hafa fengið þau svör að forsvarsmenn safnsins verði hafðir með í ráðum vegna niðurrifs iðnaðarbyggingar að Dugguvogi 42 í Reykjavík. Flennistór lágmynd eftir Gerði Helgadóttur prýðir vegg hússins sem snýr að Sæbraut. Líkt og Vísir greindi frá á dögunum hefur Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns, gert alvarlegar athugasemdir við boðað niðurrif hússins að Dugguvogi 42 þar sem til stendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins. Rífa á húsið til að koma tímabundinni hjáleið fyrir Hin tímabundna hjáleið á Sæbraut er nú til kynningar í skipulagsgátt en til stendur að reisa Sæbrautarstokk á eins kílómetra kafla frá mislægum gatnamótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Í yfirlýsingu frá Gerðarsafni, sem send var fjölmiðlum fyrir þremur vikum sagði að safnið gerði alvarlega athugasemd við fyrirætlanir um að gerð yrði tímabundin hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma þar sem iðnaðarhúsnæðið að Dugguvogi 42 er nú til húsa. Ástæðan væri mikið menningarsögulegt gildi vegna listaverks Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins, í níu hlutum og unnin var samhliða byggingu hússins 1971 til 1972. Hefur fengið óformleg svör Brynja segir í samtali við Vísi að hún hafi enn ekki fengið formleg svör við yfirlýsingu Gerðarsafns, enda sé hápunktur sumarleyfistímans genginn í garð. Hún hafi þó fengið óformleg svör þess efnis að forsvarsmenn safnsins verði hafðir með í ráðum varðandi niðurrif hússins, sem hún fagnar. Hvernig það samráð muni ganga fyrir sig sé óljóst en ljóst sé að flókið yrði að bjarga verkinu ef endanleg niðurstaða verði að húsið skuli víkja. „Það þyrfti bara að skoða það, ef það verður ákveðið, hvort hægt verði að bjarga verkinu. Auðvitað vildi maður hafa verkið í þessu samhengi sem það er gert fyrir. Þannig að mér finnst það ekki alveg eiga heima bara hvar sem er. Það þarf að vera í sterku samtali við iðnaðinn og söguna.“ Á lágmyndum Gerðar á húsinu má sjá eftirmyndir hinna ýmsu varahluta og iðnaðartækja en húsið var byggt til að hýsa flutningafyrirtækið Gunnar Guðmundsson hf. Menning Reykjavík Skipulagsmál Tengdar fréttir Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Safnstjóri Gerðarsafns gerir alvarlega athugasemd við niðurrif á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 við Sæbraut þar sem til stendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins. 24. júní 2026 12:34 Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Sjá meira