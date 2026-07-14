Innlent

Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæ­braut

Árni Sæberg skrifar
Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir að verkið sé ómetanlegt.
Brynja Sveinsdóttir forstöðumaður Gerðarsafns segir að verkið sé ómetanlegt.

Forstöðumaður Gerðarsafns segist hafa fengið þau svör að forsvarsmenn safnsins verði hafðir með í ráðum vegna niðurrifs iðnaðarbyggingar að Dugguvogi 42 í Reykjavík. Flennistór lágmynd eftir Gerði Helgadóttur prýðir vegg hússins sem snýr að Sæbraut.

Líkt og Vísir greindi frá á dögunum hefur Brynja Sveinsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns, gert alvarlegar athugasemdir við boðað niðurrif hússins að Dugguvogi 42 þar sem til stendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins.

Rífa á húsið til að koma tímabundinni hjáleið fyrir

Hin tímabundna hjáleið á Sæbraut er nú til kynningar í skipulagsgátt en til stendur að reisa Sæbrautarstokk á eins kílómetra kafla frá mislægum gatnamótum Miklubrautar og Vesturlandsvegar og norður fyrir gatnamót Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs. Í yfirlýsingu frá Gerðarsafni, sem send var fjölmiðlum fyrir þremur vikum sagði að safnið gerði alvarlega athugasemd við fyrirætlanir um að gerð yrði tímabundin hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma þar sem iðnaðarhúsnæðið að Dugguvogi 42 er nú til húsa. 

Ástæðan væri mikið menningarsögulegt gildi vegna listaverks Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins, í níu hlutum og unnin var samhliða byggingu hússins 1971 til 1972.

Hefur fengið óformleg svör

Brynja segir í samtali við Vísi að hún hafi enn ekki fengið formleg svör við yfirlýsingu Gerðarsafns, enda sé hápunktur sumarleyfistímans genginn í garð. Hún hafi þó fengið óformleg svör þess efnis að forsvarsmenn safnsins verði hafðir með í ráðum varðandi niðurrif hússins, sem hún fagnar.

Hvernig það samráð muni ganga fyrir sig sé óljóst en ljóst sé að flókið yrði að bjarga verkinu ef endanleg niðurstaða verði að húsið skuli víkja.

„Það þyrfti bara að skoða það, ef það verður ákveðið, hvort hægt verði að bjarga verkinu. Auðvitað vildi maður hafa verkið í þessu samhengi sem það er gert fyrir. Þannig að mér finnst það ekki alveg eiga heima bara hvar sem er. Það þarf að vera í sterku samtali við iðnaðinn og söguna.“

Á lágmyndum Gerðar á húsinu má sjá eftirmyndir hinna ýmsu varahluta og iðnaðartækja en húsið var byggt til að hýsa flutningafyrirtækið Gunnar Guðmundsson hf.

Menning Reykjavík Skipulagsmál

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Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut

Safnstjóri Gerðarsafns gerir alvarlega athugasemd við niðurrif á iðnaðarhúsi að Dugguvogi 42 við Sæbraut þar sem til stendur að gera tímabundna hjáleið fyrir umferð á framkvæmdatíma Sæbrautarstokks. Ástæðan er listaverk Gerðar Helgadóttur sem steypt er í vesturvegg hússins.

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