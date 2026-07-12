Brotist var inn í verslun í Hlíðunum í Reykjavík aðfaranótt og peningskápur tekinn þaðan. Lögregla rannsakar málið.
Í dagbók lögreglu síðdegis í gær kom fram að tilkynnt var um innbrot í hverfi 105. Þjófurinn hefði tekið peningaskáp og reiðufé.
Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að það hafi ekki verið há upphæð peninga í skápnum. Lögreglunni barst tilkynning um innbrotið klukkan eitt eftir hádegi en var brotist inn fyrr um daginn eða nóttina.
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Málið er til rannsóknar hjá lögreglu sem fer nú yfir myndir og eftirlitsmyndavélakerfi.