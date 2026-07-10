Harry Bretaprins og Meghan Markle, hertogahjónin af Sussex, og börn þeirra Archie prins og Lillíbet prinsessa hafa heimsótt Karl Bretakonung og Kamillu drottningu.
Þetta staðfestir Buckingham-höll, en konungshjónin héldu fjölskyldukvöldverð í Highgrove-húsinu, aðsetri þeirra í Gloucesterskíri.
Mikið hefur verið fjallað um stirt samband innan konungsfjölskyldunnar á síðustu árum, sérstaklega frá því að Harry og Meghan ákváðu að hætta að sinna hlutverkum sínum í konungsfjölskyldunni árið 2020. Þau fluttu í kjölfarið til Kaliforníu í Bandaríkjunum.
Um er að ræða fyrstu heimsókn Harry og Meghan saman til Bretlands síðan árið 2022 þegar þau voru viðstödd jarðarför Elísabetar drottningar. Þó fór Harry og heimsótti föður sinn, einn síns lið, síðastliðinn september.