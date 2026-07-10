Innlent

Eldur í Bryggju­hverfi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Slökkvilið hefur verið kallað út.
Slökkvilið hefur verið kallað út. Vísir/Vilhelm

Eldur kviknaði í Bryggjuhverfi í Reykjavík að sögn slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu.

Eldur hafi kviknað í klæðningu þaks. Slökkvilið hefur sent dælubíl á staðinn.

Fréttin verður uppfærð. 

Reykjavík Slökkvilið

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið