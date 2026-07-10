Innlent

„Við erum stór­veldi, það er ekkert ríki eins og við“

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Undanþágur munu fást samkvæmt Þorgerði Katrínu.
Undanþágur munu fást samkvæmt Þorgerði Katrínu. Vísir/HKEJ

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir Ísland í sterkri stöðu komi til samningaviðræðna við ESB. Hún segist sannfærð um að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum.

Þorgerður er nýkomin af leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi. Þar leysti Erdogan Tyrklandsforseti alla forsætisráðherra út með skammbyssu að gjöf, þar á meðal Kristrúnu Frostadóttur.

„Ég leyni því ekki að það fannst mörgum þetta sérstakt,“ viðurkennir Þorgerður sem var til viðtals í Bítinu í morgun. 

Staða Íslands sterk

Þorgerður Katrín segir vilja Evrópusambandsins mikinn til að sýna að það geti stækkað í norður og vestur en ekki bara austur, sem styrki samningsstöðu Íslands. Þá færi Ísland inn í hinar mögulegu samningaviðræður í allt annarri stöðu en síðast.

„Ég ætla að nýta mér þá sterku samningsstöðu sem við Íslendingar erum í, hún er með allt öðrum hætti en þegar við fórum á hnjánum inn í samningaviðræður eftir hrunið.“

Ekki sé hægt að bera stöðu Íslands saman við lönd austar í álfunni þar sem Ísland hafi tilheyrt EES og EFTA síðustu áratugi. Þá sé ekkert ríki eins og Ísland þegar kemur að sjávarútvegi.

„Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við. Það er ekkert ríki eins og Ísland sem er að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið sem er þetta stórveldi í sjávarútvegi, með þessa þekkingu, með þessa reynslu.“

Þorgerður vill að við göngum upplitsdjörf til viðræðna.

„Við eigum að vera með kassann út, við eigum að vera hugrökk.“

Aðild styrki fullveldið

Þorgerður segist hafa átt í samtölum við utanríkisráðherra um alla Evrópu frá meðalstórum og minni ríkjum. Samdóma álit um að aðild hafi styrkt fullveldið. Þá er hún sannfærð um að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum.

„Ég er sannfærð um að við munum sjá fram á undanþágu í fiskveiðimálum, landbúnaðarmálum og ETS-málum,“ segir Þorgerður og vísar þar til losunarheimildakerfis ESB á gróðurhúsalofttegundum sem valdið hefur Íslandi vandræðum, til að mynda þegar kemur að flugrekstri.

„Er þetta baráttan um Ísland? Þetta er baráttan fyrir Ísland,“ segir Þorgerður með áherslu. „Er ESB eina markmiðið? Nei, alls ekki, en þetta er leið að því markmiði að gera Ísland öruggara og að það sé meiri stöðugleiki.“

Aðild sé rétta skrefið

Þorgerður er sannfærð um að aðild sé rétta framtíðarskrefið fyrir Ísland og vill kjarna umræðuna.

„Á endanum snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla um venjulegar fjölskyldur, um verðlag og vexti, að fara úr fákeppni yfir í samkeppni. Að við séum ekki alltaf að láta þetta óréttlæti, sem fylgir meðal annars íslensku krónunni, bitna á íslenskum fjölskyldum.“

Þorgerður segir að það sé vilji hennar að farið verði beint í samningsviðræður um erfiða kafla, líkt og sjávarútvegsmálin, og þar séu samningsmarkmið Íslands alveg skýr, en þau komi fram í áliti meirihluta utanríkismálanefndar við tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu.

„Við ætlum að hafa yfirráð yfir fiskveiðistjórninni og yfir fiskveiðiauðlindinni.“

Skýrt sé að farið verði í aðra atkvæðagreiðslu að viðræðum loknum.

„Við ætlum að ná góðum samningum og það er alveg skýrt að þegar hann liggur fyrir þá fer hann fyrir þjóðina.“

Þjóðar­at­kvæða­greiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Sjávarútvegur Bítið Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

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