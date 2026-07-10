„Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Sigurgeir Þorkelsson skrifar 10. júlí 2026 09:50 Undanþágur munu fást samkvæmt Þorgerði Katrínu. Vísir/HKEJ Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir Ísland í sterkri stöðu komi til samningaviðræðna við ESB. Hún segist sannfærð um að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum. Þorgerður er nýkomin af leiðtogafundi NATO í Ankara í Tyrklandi. Þar leysti Erdogan Tyrklandsforseti alla forsætisráðherra út með skammbyssu að gjöf, þar á meðal Kristrúnu Frostadóttur. „Ég leyni því ekki að það fannst mörgum þetta sérstakt,“ viðurkennir Þorgerður sem var til viðtals í Bítinu í morgun. Staða Íslands sterk Þorgerður Katrín segir vilja Evrópusambandsins mikinn til að sýna að það geti stækkað í norður og vestur en ekki bara austur, sem styrki samningsstöðu Íslands. Þá færi Ísland inn í hinar mögulegu samningaviðræður í allt annarri stöðu en síðast. „Ég ætla að nýta mér þá sterku samningsstöðu sem við Íslendingar erum í, hún er með allt öðrum hætti en þegar við fórum á hnjánum inn í samningaviðræður eftir hrunið.“ Ekki sé hægt að bera stöðu Íslands saman við lönd austar í álfunni þar sem Ísland hafi tilheyrt EES og EFTA síðustu áratugi. Þá sé ekkert ríki eins og Ísland þegar kemur að sjávarútvegi. „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við. Það er ekkert ríki eins og Ísland sem er að fara í samningaviðræður við Evrópusambandið sem er þetta stórveldi í sjávarútvegi, með þessa þekkingu, með þessa reynslu.“ Þorgerður vill að við göngum upplitsdjörf til viðræðna. „Við eigum að vera með kassann út, við eigum að vera hugrökk.“ Aðild styrki fullveldið Þorgerður segist hafa átt í samtölum við utanríkisráðherra um alla Evrópu frá meðalstórum og minni ríkjum. Samdóma álit um að aðild hafi styrkt fullveldið. Þá er hún sannfærð um að undanþágur fáist í bæði sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum. „Ég er sannfærð um að við munum sjá fram á undanþágu í fiskveiðimálum, landbúnaðarmálum og ETS-málum,“ segir Þorgerður og vísar þar til losunarheimildakerfis ESB á gróðurhúsalofttegundum sem valdið hefur Íslandi vandræðum, til að mynda þegar kemur að flugrekstri. „Er þetta baráttan um Ísland? Þetta er baráttan fyrir Ísland,“ segir Þorgerður með áherslu. „Er ESB eina markmiðið? Nei, alls ekki, en þetta er leið að því markmiði að gera Ísland öruggara og að það sé meiri stöðugleiki.“ Aðild sé rétta skrefið Þorgerður er sannfærð um að aðild sé rétta framtíðarskrefið fyrir Ísland og vill kjarna umræðuna. „Á endanum snýst þessi þjóðaratkvæðagreiðsla um venjulegar fjölskyldur, um verðlag og vexti, að fara úr fákeppni yfir í samkeppni. Að við séum ekki alltaf að láta þetta óréttlæti, sem fylgir meðal annars íslensku krónunni, bitna á íslenskum fjölskyldum.“ Þorgerður segir að það sé vilji hennar að farið verði beint í samningsviðræður um erfiða kafla, líkt og sjávarútvegsmálin, og þar séu samningsmarkmið Íslands alveg skýr, en þau komi fram í áliti meirihluta utanríkismálanefndar við tillögu um þjóðaratkvæðagreiðslu. „Við ætlum að hafa yfirráð yfir fiskveiðistjórninni og yfir fiskveiðiauðlindinni.“ Skýrt sé að farið verði í aðra atkvæðagreiðslu að viðræðum loknum. „Við ætlum að ná góðum samningum og það er alveg skýrt að þegar hann liggur fyrir þá fer hann fyrir þjóðina.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Viðreisn Sjávarútvegur Bítið Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Innlent Eiga von á allt að 35 metrum á sekundu í hviðum Veður Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Innlent Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Innlent Tólf látnir í skógareldum í suðurhluta Spánar Erlent Óttast að færri leiti sér aðstoðar Innlent „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Innlent „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Innlent Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár Innlent „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ Innlent Fleiri fréttir „Við erum stórveldi, það er ekkert ríki eins og við“ Vegagerðin varar við vindi Hjólað yfir á rauðu: „Lögin heimila allavega ekki þessa hugsun“ Handtekinn eftir að hafa horft á HM undir stýri Ísland sé aðkomuleið Bandaríkjamanna að norðurslóðum Óttast að færri leiti sér aðstoðar Íbúar Flóahrepps vilja ekki sameinast öðrum Kaupin hjá Gærunum gerast í fláningssalnum „Mikið hitaefni en þessi texti á að vera hlutlaus“ ESB-deilan harðnar eftir ummæli erlendra ráðamanna Segja Reykjanesbæ greiða þremur bæjarstjórum laun Hundurinn sem fannst hafði verið týndur í tíu ár „Þá sé þetta sem næst útilokað“ Lögreglan þekkti óprúttna aðila á upptökum Krafa Íslands um undanþágur vekur spurningar í ESB Segir skoðanir Ólafs Ragnars ekkert ofboðslega fréttnæmar Opna fyrir umferð á morgun Fjárhagslegt tjón netbrota á árinu nemur hundruðum milljóna Namibíumenn krefjast skaðabóta í Samherjamálinu Hafnaði á skilti Þessi sóttu um starf bæjarstjóra Fjallabyggðar Starfshópur um gervigreind tekinn til starfa Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Öll málning þrifin af kirkjutröppunum Energy Observer komið til Reykjavíkurhafnar „Eldgamlir bekkir og kompur sem hjúkrunarfræðingum var holað í“ Sendi fimmtán ára skilaboð og typpamynd: „Riða i kvöld?“ Strandaði á skeri rétt utan við Húsavík Breskt herskip siglir um Hvalfjörð „Kemur ekki á óvart að þetta komi fram í Morgunblaðinu“ Sjá meira