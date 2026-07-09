Kærir Iðufólk fyrir líkamsárásir, þjófnað og hótanir Jakob Bjarnar skrifar 9. júlí 2026 15:00 Esther Guðnónsdóttir formaður Stóru-Laxárdeildar Veiðfélags Árnesinga lýsir ótrúlegum atgangi í tengslum við veiðirétt við Iðu, sem er á mörkum Stóru-Laxár og Hvítár. Hún segir deiluna fyrir löngu komin út yfir öll velsæmismörk. aðsend Esther Guðjónsdóttir, formaður Stóru-Laxárdeildar Veiðifélags Árnesinga, ritar harðorða grein á Vísi þar sem hún rekur flókna deilu sem á sér stað um veiði í Iðu, sem er ósasvæði Stóru-Laxár og Hvítár. Deilurnar eru harðar og meðal þess sem fram kemur í grein Estherar er að Finnur Harðarson, leigutaki Stóru-Laxár, hafi mátt þola líflátshótanir og líkamsárás. Finnur segir að tekin hafi verið ákvörðun um að kæra. Landamerkjadeilur hafa löngum verið hatrammar á Íslandi en þessi deila virðist komin út yfir allan þjófabálk. Grein Estherar er ítarleg en þar segir hún að Iðufólk hafi kosið að virða að vettugi samþykktar leikreglur, lög og reglur um lax- og silungsveiði og sýnt af sér fullkomið skeytingarleysi gagnvart til að mynda ákvörðun Ósamatsnefndar. Þá sakar Esther Morgunblaðið um að flytja einhliða fréttir af gangi mála, hvar dreginn er taumur Iðufólks og ekki hafi það einu sinni leitað andstæðra sjónarmiða þó að þar sé verið að greina frá kærum á hendur Finni. Ólafur E. Jóhannsson hefur fjalað mjög um þessa deilu á síðum Morgunblaðsins. Í síðustu fréttaskýringu greinir hann frá því að Landeigendur að Iðu 1 og Iðu 3 í Bláskógarbyggð hafi lagt fram kæru á hendur Finni Harðarsyni og Ólafi Marteinssyni, auk þess sem farið hefur verið fram á nálgunarbann á hendur Finni. Umfjöllunin varð til þess að Finnur kærir nú á móti. Ester segir ganga á með kærumálum með óheyrilegum kostnaði fyrir samfélagið en 25 kærur á hendur Finni hafi verið felldar niður. „Sá raunveruleiki blasir nú við okkur að einstaka aðilar að þessari deilu virðast hafa greiðan aðgang að fjölmiðlum – og þá helst einum tilteknum. Sá fjölmiðill hefur fjallað mikið um deiluna en látið það algjörlega ógert að kalla eftir annarri hlið en Iðufólks.“ Hrottalegar lýsingar á atganginum Og Esther heldur áfram: „Fréttaflutningur sá hefur verið algjörlega einhliða – og ósanngjörn mynd ítrekað dregin upp af leigutaka Stóru-Laxár á síðum þess fjölmiðils,“ segir Esther áður en hún víkur að atganginum sem hlýtur að varða við lög. „Raunin er sú að leigutakinn hefur, í tengslum við þessar deilur, verið beittur ofbeldi og hann laminn svo á honum sá – og sú árás er til á myndbandi. Brotist hefur verið inn í bifreið hans og símanum hans stolið. Skorið hefur verið á dekk undir bíl undirritaðrar og pílur fjarlægðar úr dekkjum á bíl leigutaka. Þá barst undirritaðri símtal þar sem leigutaka var hótað lífláti og honum hótað heimsóknum handrukkara. Enn fremur fengu undirrituð, leigutaki og lögmaður okkar nafnlaus bréf með dularfullu dufti inn um bréfalúgur okkar.“ Árásirnar verða kærðar Esther segir að deilan sé fyrir lifandis löngu komin langt út fyrir öll velsæmismörk. „Innansveitarkrónikan er fyrir löngu orðin að harmleik fyrir alla aðila málsins og er nú farin að hafa neikvæð áhrif langt út fyrir rekstur Stóru-Laxárdeildar. Svo ekki sé minnst á kostnaðinn, tímann og orkuna sem leggst á hið opinbera sem rannsaka þarf hverja tilhæfulausa kæruna á fætur annarri. Finnur Harðarson leigutaki Stóru-Laxár. Honum er brugðið og eftir fréttaflutning Morgunblaðsins, sem hann segir ósannan og einhliða, hefur hann tekið ákvörðun um að kæra hótanir og líkamsárásir. Hann segist eiga gögn sem styðji mál hans og myndbandsupptöku af árás sem hann hefur mátt sæta.facebook Sýn Stóru-Laxárdeildar á málið er nú sú að veiðar Iðufólks séu ólöglegar samkvæmt nýju ósamati. Gríðarlegur skaði hefur þegar verið unninn með þeim ólöglegu veiðum og óvæginni, einhliða og ósanngjarnri fjölmiðlaumfjöllun,“ segir Esther meðal annars í grein sinni. Vísir hafði samband við Finn og hann sagði að Hilmar Gunnarsson, lögmaður á Mörkinni, hefði kærur í vinnslu og hann gerir ráð fyrir því að þær verði lagðar fram. „Eftir einhliða og rangar frásagnir Iðufólks í Morgunblaðinu var tekin ákvörðun um að kæra,“ segir Finnur. Finnur segir að sér sé brugðið: „Lögreglan kom á staðinn og tók mynd af áverkunum.“ Jarða- og lóðamál Stangveiði Bláskógabyggð Tengdar fréttir Allsvakalegt laxadráp á veiðisvæði Iðu Finnur Harðarson, umsjónarmaður Stóru Laxár, á í stökustu vandræðum með veiðimennskuna eins og hún er stunduð á Iðu I og Iðu II. 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