Utanríkisráðherra segir orð forsætisráðherra Hollands um að Ísland verði að gangast undir sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins til að öðlast aðild ekki í samræmi við samtöl þeirra á milli. Hún gefur lítið fyrir umfjöllun Morgunblaðsins.
Sjúkraþjálfarar óttast að nýtt komugjald, sem tekið verður upp í haust, dragi úr líkum á að fólk leiti sér aðstoðar og seinki endurhæfingu. Þá gangrýna þeir stjórnvöld fyrir skort á samráði.
Aðstæður sem skólahjúkrunarfræðingum er boðið upp á í grunnskólum er dapurleg, að sögn formanns félags hjúkrunarfræðinga. Jákvætt sé að yfirvöld skapi heildræna áætlun til framtíðar í málaflokknum en erfitt sé að byggja upp þjónustu þegar hún sé stopul.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og aðrir leiðtogar NATO-ríkjanna fengu skammbyssu að gjöf frá Recep Tayyip Erdogan Tyrklandsforseta við lok leiðtogafundar NATO í Ankara í gær. Nafn hvers og eins leiðtoga var áletrað á byssuna sem sá fékk að gjöf og fylgdi kassi af skotfærum með.