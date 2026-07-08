Leiðtogafundi Atlantshafsbandalagsins í Tyrklandi lauk í dag þar sem Bandaríkjaforseti fór mikinn og hélt áhuga sínum á Grænlandi til streitu. Forsætisráðherra segir mikla hlýju hafa einkennt fundinn og að vel hafi farið á milli hennar og Donalds Trump. Tómas Arnar fjallar um málið í kvöldfréttum.
Þá verður fjallað um skiptar skoðanir um sautján hæða hótel sem rís við Skúlagötu. Umhverfissálfræðingur segir hótelið enn eitt skipulagslysið í Reykjavík.
Í kvöldfréttum verður einnig sagt frá skemmdarverki á regnbogafána Grafarvogskirkju, sem lögregla rannsakar sem hatursglæp. Málið er talið verk skemmdarvarga sem kunnu til verka.
Við verðum í beinni frá VestFest við Vesturbæjarlaug, þar sem vaskir grunnskólanemar safna fyrir Píeta-samtökin.
Freyja Þórisdóttir segir frá franskri konu sem þykir hinn versti ljósmyndari og lauk nýverið hringferð um Ísland. Markmið hennar var að ná lélegum myndum af íslenskri náttúru, en hún komst að því að það væri hægara sagt en gert.
Í íþróttum segir Bjarki Már Elísson frá því hvernig það var að mæta til Parísar og skrifa undir hjá risaklúbbi eins og PSG.