Efnahagsstöðugleiki og upptaka evrunnar heilla formann Ungra Evrópusinna við aðild að ESB en hann líti á krónuna sem „óheppnaða tilraun.“ Ungt fólk víða um heim glími við atvinnuleysi og það sé ekki evrópskt vandamál.
Óðinn Freyr Baldursson, formaður Ungra Evrópusinna, segir enga forsendu fyrir því að atvinnuleysi ungs fólks flytjist til Íslands frá Evrópu með aðild Íslands að Evrópusambandinu einni. Hann segir mikla samkeppni um atvinnu víða um heim sem bitni fyrst og fremst á ungu fólki.
„Atvinnuleysi meðal ungs fólks er líka hærra á Íslandi miðað við restina af þjóðinni þannig þetta er ekkert bara evrópskt vandamál. Það er bara vandamál alls staðar að ungt fólk sé ekki jafn mikið inni á atvinnumarkaði,“ segir Óðinn en hann var til viðtals í Bítinu í morgun.
Hann segir Evrópusambandið vissulega enga töfralausn en sambandið sé verkfæri til þess að ná efnahagslegum stöðugleika. Hann vilji þó ekki skrifa ganga í ESB sama hvað.
„Ég vil halda stjórn á okkar fiskimiðum og þá sérstaklega bara fá að ákveða kvótann sjálf. Við höfum náttúrulega mestu reynsluna af því að stjórna okkar kvóta, þannig að ég vil fá að sjá lausn á því.“
Mikilvægasta málið sé að sjá samninginn og taka upplýsta ákvörðun. Kostnað við atkvæðagreiðslur og samningsviðræður sjái hann ekki sem gild rök gegn viðræðum.
Hann segir að skoða þurfi samkeppnishæfi aðildarríkja eins og sér í stað Evrópusambandsins sem heildar. Þar séu mörg lönd sem standi Íslandi framar. Hann nefnir Þýskaland, Holland og Danmörku og segir þetta spurningu „um það hvort við viljum þróast með Evrópu eða hvort við viljum sitja eftir.“
Ísland sé sjálfstæð og fullvalda þjóð, ekki þrátt fyrir það alþjóðasamstarf sem við tökum þátt í, heldur þökk sé því. Aðild að Evrópusambandinu sé gott skref í áttina að því að bæta kjör Íslendinga og fullveldið.
Aðspurður hvort hann hafi áhyggjur af herskyldu ef yrði af aðild Íslands að Evrópusambandinu svarar hann neitandi.
„Ef ég svara þessu í stuttu máli þá hef ég engar áhyggjur af því. Evrópusambandið er fyrst og fremst efnahagssamband. Ég sé engin rök fyrir því og það eru engar lagagerðir innan Evrópusambandsins sem gefa það til kynna að evrópskur her verði einhver raunveruleiki.
Til dæmis ef við tökum Austurríki sem dæmi þá fer þetta beint gegn sko stjórnarskrá ríkisins. Þannig að ég sé það bara ekki sem pólitískan möguleika að þetta verði nokkurn tímann raunverulegt.“