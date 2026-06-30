„Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Agnar Már Másson og Birgir Olgeirsson skrifa 30. júní 2026 18:31 „[Þá] þurfum við sem samfélag að spyrja okkur og líta inn á við: Af hverju er þessi gríðarlega eftirspurn? Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni, sem kostar tuttugu til tuttugu og fimm þúsund, jafnvel fleiri en eitt gramm um hverja helgi og jafnvel í miðri viku líka?“ segir Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar. Vísir/Ívar Fannar Lögregluþjónn hjá rannsóknardeild spyr sig hvers vegna svona mikil eftirspurn sé eftir kókaíni og amfetamíni á Íslandi enda ekki um ódýr fíkniefni að ræða. Þegar sé búið að slá met í fíkniefnahaldlagninu í ár en met var síðast slegið í fyrra. Í dag var greint frá tveimur stórum málum þar sem lögregla lagði hald á fíkniefni í tuga kílóa tali; annars vegar var 106 kílóum af kókaíni smyglað með álflutningaskipi til Straumsvíkur og hins vegar var 56 kílógrömmum af amfetamíni smyglað til Íslands með Norrænu. Í tilfelli kókaínsmyglsins voru níu manns handteknir, þrír íslenskir ríkisborgarar og sex erlendir. Fíkniefnamagnið úr álskipinu er metið upp á hátt í þrjá milljarða króna. Er þetta mesta kókaínmagn sem lögregla hefur lagt hald á. Í tilfelli Norrænu höfðu fíkniefnin verið falin í húsbíl og ökumaður hans, sem er erlendur ríkisborgari á sextugsaldri að sögn lögreglu, handtekinn á Norðurlandi fyrr í mánuðinum, en í bílnum hafi einnig fundist átta kíló af kókaíni, þrjú kíló af ketamíni, eitt kíló af kristal metamfetamíni og kíló af „bleiku kókaíni“, sem er blanda af ketamíni og MDMA. Skalinn þegar sprunginn Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðaryfirlögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar, hjá rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að lögregla hafi lagt hald á efnin úr Norrænu 12. júní. Ævar segir að bleika kókaínið svokallaða sé ekki algengt á götum Íslands. Árið 2025 var metár í haldlagningu fíkniefna en nú er nýtt met slegið. „Sá skali er sprunginn nú þegar,“ segir Ævar en hann kvaðst ekki hafa nákvæma tölu á magnið. Af hverju er svona mikil eftirspurn? Ævar segir að mikil eftirspurn sé eftir þessum fíkniefnum í dag. „Það er gríðarleg eftirspurn í samfélaginu og ég held að það sé stóra spurningin: Af hverju er svona mikil eftirspurn eftir þessum fíkniefnum?“ Hann segir lögreglu hafa mikla þekkingu á fíkniefnamarkaðnum. „Við erum með nokkuð góðan púls á ástandinu og markaðnum hverju sinni. Við finnum það alveg eftir svona stórar haldlagningar að það skapast þurrð á markaðnum. Við sjáum það líka í okkar störfum hér um helgar og tengt skemmtanalífinu að það er gríðarleg fíkniefnaneysla sem fylgir því.“ Hann segir lögregluna nógu vel í stakk búna til að taka á þessum málum, sem og tollgæslan og önnur löggæsluyfirvöld, en gæti alltaf bætt við sig til dæmis með tækjum eða frekari mannafla. Hann segir að margt þurfi til þess að stemma stigu við fíkniefnasölu hér á landi. „Eins og ég kom inn á hér áðan þurfum við sem samfélag að spyrja okkur og líta inn á við: Af hverju er þessi gríðarlega eftirspurn? Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni, sem kostar tuttugu til tuttugu og fimm þúsund, jafnvel fleiri en eitt gramm um hverja helgi og jafnvel í miðri viku líka?“ Fíkniefnabrot Lögreglumál Hafnarfjörður Reykjavík Norræna Mest lesið Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Innlent „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Innlent Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Innlent Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Innlent Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Innlent Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Innlent Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Innlent Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Innlent Fleiri fréttir „Hagið ykkur eins og fullorðið fólk“ „Hverjir hafa efni á því að kaupa gramm af kókaíni?“ Stærsta kókaínmál Íslandssögunnar og ráðherra sakar starfsmenn Hvals um fíflaskap Lokaeinkunnirnar vísbending um ósamræmda einkunnagjöf Komu slösuðum til bjargar í Drangey Hátt í þriggja milljarða króna virði af kókaíni Tímamót hjá Klettaskóla: „Allir mjög peppaðir“ Spiluðu þjóðsönginn á meðan hvalurinn var dreginn á land Gómaður með tæp sextíu kíló af amfetamíni og „bleikt kókaín“ Níu í haldi fyrir að smygla yfir hundrað kílóum af kókaíni í sjókistu Stefnt á kappræður milli utanríkisráðherra Traust til íslenskra yfirvalda sagt fara vaxandi Synjun Suðurlandsbrautar gæti tafið fyrstu lotu Borgarlínu „Þú verður að hafa stjórn á tækninni sem þú nýtir“ Krefst sýknu í öllum ákæruliðum: „Hún ætlaði aldrei að snúa aftur“ Aðalmeðferð að ljúka í Edition málinu og sextán ára fangelsis krafist Hótanir nægi ekki til að bregðast við utan landhelgi Fara fram á sextán ár yfir Ming: „Ásetningur hennar var kaldur og grimmur“ Dræm laxveiði: „Menn spá ekki nema spáin sé góð“ Tvö hundruð prósent fleiri tilkynningar um vændi „Ætlum að sækja að olíufélaginu sem heldur þessari slátrun gangandi“ Öryggisbrestur hjá héraðssaksóknara til Persónuverndar Lýsa yfir þungum áhyggjum af notkun gervigreindar við tónlistarsköpun Ýtukarl á áttræðisaldri er enn að bæta vegina Með kylfur og mikið magn vímuefna Telur aðgerðarsinna hér heima vinna með Watson Segir ekki tilefni til að endurskoða lyfjaakstursmál síðustu ára Vigdís kíkti í kaffi til Kristrúnar Varamaður á Ísafirði verður sveitarstjóri Súðavíkur Orðinn Háskóli Íslands á Hólum Sjá meira