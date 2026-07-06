Lífið

Birtu fyrstu myndina af Mette-Marit eftir að­gerðina

Atli Ísleifsson skrifar
Mette-Marit og Hákon krónprins.
Mette-Marit og Hákon krónprins. Norska kóngahöllin

Líkt og langflestir Norðmenn þá fylgdist Mette-Marit, eiginkona Hákonar krónprins, spennt með leik Noregs og Brasilíu á HM í fótbolta sem fram fór í gær og lauk með frækilegum sigri Norðmanna. Norska konungshöllin birti í morgun mynd af Mette-Marit, þeirri fyrstu sem birt er eftir að hún gekkst undir lungnaígræðslu í síðasta mánuði.

Sjá má að Mette-Marit fylgdist með leiknum með trefil um hálsinn ásamt Hákoni eiginmanni sínum en prinsessan er þó enn ekki úrskrifuð af sjúkrahúsinu. Eftir leikinn hélt Hákon svo út í miðborg Oslóar þar sem hann „reri“ með tugþúsundum Norðmanna sem voru að fagna hinum sögulega sigri landsliðsins.

Hákon og Mette-Marit fylgdust að sjálfsögðu með leiknum í gærkvöldi. Norska kóngahöllin

Erling Braut Håland skoraði bæði mörk Norðmanna í leiknum sem lauk 2-1 og skilaði Norðmönnum í átta liða úrslit mótsins þar sem þeir munu mæta Englendingum.

Börn þeirra Hákonar og Mette-Marit – þau Ingiríður Alexandra og Sverrir Magnús – voru hins vegar stödd á leiknum í New Jersey og voru sömuleiðis birtar myndir og myndbönd af þeim að fagna með leikmönnunum, markaskoraranum Håland meðtalinn.

Hákon krónprins að róa með Norðmönnum í miðborg Oslóar í gærkvöldi. Norska kóngahöllin

Sverrir Magnús, Ingiríður Alexandra og landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken. Norska kóngahöllin

Ingiríður Alexandra prinsessa, brasilísku fótboltamennirnir Ronaldinho og Ronaldo, og Sverrir Magnús prins í New Jersey í gær. Norska kóngahöllin
Noregur Kóngafólk Haraldur V Noregskonungur HM 2026 í fótbolta

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