Líkt og langflestir Norðmenn þá fylgdist Mette-Marit, eiginkona Hákonar krónprins, spennt með leik Noregs og Brasilíu á HM í fótbolta sem fram fór í gær og lauk með frækilegum sigri Norðmanna. Norska konungshöllin birti í morgun mynd af Mette-Marit, þeirri fyrstu sem birt er eftir að hún gekkst undir lungnaígræðslu í síðasta mánuði.
Sjá má að Mette-Marit fylgdist með leiknum með trefil um hálsinn ásamt Hákoni eiginmanni sínum en prinsessan er þó enn ekki úrskrifuð af sjúkrahúsinu. Eftir leikinn hélt Hákon svo út í miðborg Oslóar þar sem hann „reri“ með tugþúsundum Norðmanna sem voru að fagna hinum sögulega sigri landsliðsins.
Erling Braut Håland skoraði bæði mörk Norðmanna í leiknum sem lauk 2-1 og skilaði Norðmönnum í átta liða úrslit mótsins þar sem þeir munu mæta Englendingum.
Börn þeirra Hákonar og Mette-Marit – þau Ingiríður Alexandra og Sverrir Magnús – voru hins vegar stödd á leiknum í New Jersey og voru sömuleiðis birtar myndir og myndbönd af þeim að fagna með leikmönnunum, markaskoraranum Håland meðtalinn.
Mette-Marit krónprinsessa Noregs hefur gengist undir vel heppnaða lungnaígræðslu en hún greindist með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun fyrir um ári síðan. Í september 2025 fór hún í veikindaleyfi vegna þess og hefur undandarið sést með súrefnisgleraugu.