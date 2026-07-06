Lífið

Stjörnulífið: Bátsferðir og brjóst

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Sigga Ózk, Björn Boði og Christel Ýr nutu sín vel í liðinni viku.
Sigga Ózk, Björn Boði og Christel Ýr nutu sín vel í liðinni viku. Instagram

Sveitaferðir, sólsetur, stanslaust stuð. Íslenska sumarið er engu líkt og stjörnur landsins njóta þess til hins ítrasta. Ferðalög innanlands eru að ná hæstu hæðum þar sem náttúrufegurð og ævintýri bíða á hverju horni og sömuleiðis eru fylla sumarbrúðkaupin samfélagsmiðlana af ást.

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Ástfangin á Akranesi

Poppstjarnan Birgitta Haukdal tróð upp á tónlistarhátíðinni Lopapeysunni á Akranesi og skellti sér svo beint af sviðinu og í veiði með hennar heittelskaða eiginmanni Benedikt Einarssyni.

Sumar stelpur eru sumarstelpur

Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen naut sólarinnar um helgina í ljósum skvísufötum. 

Markaðsfræðingurinn Hafdís Sól skellti sér í sætar gallabuxur í sumarblíðunni. 

Áhrifavaldurinn og markaðssérfræðingurinn Hildur Sif Hauksdóttir kíkti í miðbæ Reykjavíkur á föstudagskvöld.

Árlegi heita potts-afmælisbjórinn

Tónlistarmaðurinn Daði Freyr fagnaði afmæli sínu í heitum potti í íslensku sveitinni með pulsubjór. 

Fyrrverandi ráðherran Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir átti gæðastundir með vinum heima í júní.

Unnur Eggertsdóttir áhrifavaldur og leikkona átti afmæli á laugardag og fagnaði tímamótunum. Fyrir ári síðan ákvað hún að vera duglegri að deila efni á samfélagsmiðlum og hefur fyrir vikið nælt sér í fimmtíuþúsund fylgjendur þvert á miðla.

Brúðkaup í Frakklandi

Plötusnúðurinn Rakel María Gísladóttir skein skært í rauðum elegant kjól í glæsilegu brúðkaupi í Frakklandi hjá vinkonu sinni Margréti Björk Ólafsdóttur og frönskum eiginmanni hennar Augustine.

Bríet í vinnuferð

Tónlistarkonan Bríet fór í vinnuferð til Ítalíu þar sem hún tróð upp og gerði ýmislegt skemmtilegt.

Björn Boði á ströndinni

Björn Boði áhrifavaldur og World Class gæi skellti sér til Ibiza og birti myndir af ströndinni. Undir myndina skrifaði hann: „Beach and boobs“ eða strönd og brjóst.

Fegurðardrottning í Króatíu

Fegurðardrottningin Hrafnhildur Haraldsdóttir spókaði sig um í sólinni í Króatíu.

Óli hinn

Leikarinn Sveppi fór líka í brúðkaupið til Frakklands og reykti vindil með öðrum Óla, en hann birti einmitt mynd af sér á dögunum með hinum unga Óla Sig. 

Ástin blómstrar á Grikklandi

Fyrirsætan Helga Þóra Bjarnadóttir ferðaðist til Grikklands með kærasta sínum, umrædda Óla Sig, og birti fallegar myndir frá dvölinni.

Sólbruni og smá Ísland

Fótboltakappinn Andri Lucas Guðjohnsen birti myndasyrpu á Instagram meðal annars af smá heimsókn til heimalandsins.

Brúðkaupsafmæli

Arna Ýr Jónsdóttir, ljósmóðir og fyrrum Ungfrú Ísland, fagnaði þriggja ára brúðkaupsafmæli og átta ára sambandsafmæli með Vigni Bollasyni. 

Fór í bátsferð

Sigga Ósk, Ungfrú Ísland 2026, skellti sér í bátsferð í Portúgal og fékk mikið salt á sig.

Brúðkaupstímabilið

Áhrifavaldurinn Christel Ýr er klár í brúðkaupstímabilið og klæddist ljósbleiku fyrir brúðkaup helgarinnar.

Ekki lengur í Vesturbæ

Tónlistarbræðurnir Logi Pedro og Unnsteinn Manúel Stefánssynir skelltu sér til Bandaríkjanna með vinum sínum Stíg og Stefáni Garðari.

Stjörnulífið


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