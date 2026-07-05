Árlega hlýtur einn landsmanna titilinn rauðhærðasti Íslendingurinn en sigurvegarinn í ár er Guðný Sverrisdóttir frá Hólmavík. Bæjarhátíðin Írskir dagar fór fram á Akranesi í vikunni og hefur val á rauðhærðasta Íslendingnum öðlast sinn sess sem fastur dagskrárliður.
Tuttugu og tveir keppendur voru skráðir til leiks í ár. Rautt hár hefur einkum verið kennt við Írland og hefur því þótt viðeigandi að keppnin eigi sér stað á bæjarhátíðinni á Akranesi. Í dómnefnd sátu Ísabella Rós, sigurvegari síðasta árs, og móðir hennar, Andrea Ýr Arnarsdóttir, fyrrverandi oddviti Hvalfjarðarsveitar, en mæðgurnar státa báðar af glæsilegum, rauðum hármakka.
Hátíðin náði hápunkti í gær í rjómablíðu þegar hátt í tíu þúsund gestir fylltu brekkuna við íþróttavöllinn í árlegum brekkusöng sem þeir Hreimur Örn Heimisson og Magni Ásgeirsson stýrðu.
Tónlistarhátíðin Lopapeysan tók við í beinu framhaldi af brekkusöngnum, en þar skemmtu um 5 þúsund gestir sér við undirleik margra af vinsælustu tónlistarmönnum þjóðarinnar. Að sögn skipuleggjenda fór hátíðin afar vel fram.
„Ég er í skýjunum með þessa hátíð og hvað allt gekk vel,“ er haft eftir Hjörvari Gunnarssyni skipuleggjanda í tilkynningu. Hátíðin í ár er sú tuttugasta og sjöunda í röðinni.
Í verðlaun hlaut Guðný gjafabréf sem nýta má innanbæjar á Akranesi.