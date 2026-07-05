Lést á Fimmvörðuhálsi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. júlí 2026 11:50 Maðurinn var erlendur ferðamaður. Erlendur ferðamaður á sjötugsaldri lést á Fimmvörðuhálsi í gær. Greint var frá því á Vísi í gær að þyrla Landhelgisgæslunnar hefði verið ræst út á Fimmvörðuháls vegna alvarlegra veikinda sem komu upp hjá göngumanni. „Það er tilkynnt um meðvitundarleysi á Fimmvörðuhálsi og endurlífgun hafin af ferðafólki sem kom að honum,“ segir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu. Maðurinn, sem var á sjötugsaldri, var á göngu með syni sínum og var kominn um sex kílómetra frá Skógum. Lögreglan naut aðstoðar björgunarsveitar við að komast á staðinn og var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar kölluð út. Í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurlandi segir að endurlífgunartilraunir á vettvangi hafi ekki borið árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn. Tilkynning lögreglunnar á Suðurlandi: Lögreglu barst tilkynning um alvarleg veikindi erlends ferðamanns á Fimmvörðuhálsi fyrir hádegi í gær. Þyrla landhelgisgæslunnar fór á vettvang ásamt björgunarsveitum og naut lögregla og sjúkraflutningar liðsinnis björgunarsveita til að komast á vettvang. Endurlífgunartilraunir báru ekki árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi. Fréttin hefur verið uppfærð. Lögreglumál Tengdar fréttir Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Þyrla Landhelgisgæslunnar hefur verið ræst út og er á leið að Fimmvörðuhálsi vegna alvarlegra veikinda sem upp komu hjá göngumanni. Aðgerðir eru enn yfirstandandi. 4. júlí 2026 12:43 Mest lesið Fannst látinn í tjaldi Innlent Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls Innlent Lést á Fimmvörðuhálsi Innlent Velja Viljandi villt Innlent Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Innlent „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Innlent Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Innlent Spá sautján stiga hita á höfuðborgarsvæðinu Veður Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið Innlent Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Innlent Fleiri fréttir Andlát í tjaldi og slys á bæjarhátíð Lést á Fimmvörðuhálsi Hringekjan tekin úr notkun strax eftir slysið „Hver vill ganga í gjaldþrota ríkjasamband?“ Fannst látinn í tjaldi Einkunnagjöf, jarðgangagerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar Velja Viljandi villt Var til vandræða og reyndist eftirlýstur Heimilislausir Píratar leita að nýrri Tortúga Kannski rétt að hverfa frá áformum um nýjan sparkvöll við Landakot Lúther sagður í haldi vegna kókaínsmygls „Fyllerísrugl“ endaði með handtöku og beinbroti Árekstur við afleggjara á Norðurlandi vestra „Hefði mátt koma í veg fyrir enn frekari ótta“ Nýtt app til að finna týndar kisur frumsýnt í dag eftir sex ára þróunarvinnu Rapp og dýrðir í Búðardal Nauðsynlegt að rífa stúkuna sem fyrst Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Sjá meira