Innlent

Lést á Fimm­vörðu­hálsi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Maðurinn var erlendur ferðamaður.
Maðurinn var erlendur ferðamaður.

Erlendur ferðamaður á sjötugsaldri lést á Fimmvörðuhálsi í gær. 

Greint var frá því á Vísi í gær að þyrla Landhelgisgæslunnar hefði verið ræst út á Fimmvörðuháls vegna alvarlegra veikinda sem komu upp hjá göngumanni.

„Það er tilkynnt um meðvitundarleysi á Fimmvörðuhálsi og endurlífgun hafin af ferðafólki sem kom að honum,“ segir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, í samtali við fréttastofu.

Maðurinn, sem var á sjötugsaldri, var á göngu með syni sínum og var kominn um sex kílómetra frá Skógum. Lögreglan naut aðstoðar björgunarsveitar við að komast á staðinn og var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar kölluð út.

Í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurlandi segir að endurlífgunartilraunir á vettvangi hafi ekki borið árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn.

Tilkynning lögreglunnar á Suðurlandi:

Lögreglu barst tilkynning um alvarleg veikindi erlends ferðamanns á Fimmvörðuhálsi fyrir hádegi í gær. Þyrla landhelgisgæslunnar fór á vettvang ásamt björgunarsveitum og naut lögregla og sjúkraflutningar liðsinnis björgunarsveita til að komast á vettvang. Endurlífgunartilraunir báru ekki árangur og var maðurinn úrskurðaður látinn á vettvangi.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Lögreglumál

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