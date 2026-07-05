Innlent

Ein­kunna­gjöf, jarð­ganga­gerð og hagræðingaraðgerðir borgarinnar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.
Sprengisandur hefst klukkan 10. Kristján Kristjánsson stýrir þættinum að venju.

Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni. 

Fyrstu gestir Kristjáns eru þau Jón Pétur Zimsen þingmaður og Kolfinna Jóhannesdóttir, skólastjóri Kvennaskólans. Þau ætla að ræða samræmi í einkunnagjöf grunnskóla en í vikunni kom í ljós að í raun er mikið ósamræmi. 

Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu, er næstur á dagskrá og ætlar hann að fara yfir nýtt innviðafélag sem hefur verið stofnsett á Íslandi. Horft er til Færeyja af þessu tilefni þar sem borað hefur verið fyrir fjölda jarðganga undanfarin ár á meðan lítið gerist á Íslandi. Ólafur fer yfir afstöðu lífeyrissjóða sem fjárfesta í stórum innviðaverkefnum á Íslandi.

Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og stjórnarkona í Heimssýn, hefur gagnrýnt harðlega hugmyndir um að matvælaverð lækki verulega á Íslandi við inngöngu í Evrópusambandið. Hún telur þær hugmyndir byggðar á óskhyggju.

Að lokum mætir Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingarinnar í borgarstjórn, og ætlar hann að ræða hagræðingaraðgerðir meirihlutans. Hann ætlar að fara yfir hver viðhorf stjórnarandstöðunnar eru til þessara þróunar.

Sprengisandur

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