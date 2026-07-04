Píratar eru án heimahafnar þessa stundina, þar sem höfuðstöðvum þeirra við Hverfisgötu hefur verið lokað. Þeir leita nú að nýju húsnæði eftir að leigusali þeirra tilkynnti þeim að til stæði að selja eignina, sem hefur samt nú verið auglýst aftur til leigu. Formaður flokksins bindur vonir við að nýtt húsnæði finnist í lok sumars.
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, segir við Vísi að eigendur húsnæðisins að Hverfisgötu 39 hafi fyrir nokkrum mánuðum tjáð flokksstjórninni að þeir hygðust selja eignina og því hafi stjórnmálasamtökin þurft að víkja úr húsnæðinu eftir sveitarstjórnarkosningar í maí.
„Við erum aðeins að taka sumarið og vonandi að detta inn í nýtt húsnæði í lok sumars og byrjun hausts,“ segir Oktavía í samtali við blaðamann.
Hán tekur fram að ekkert sé fast í hendi enn sem komið er, en flokksstjórnin skoði nú nokkra kosti og taki líklega ákvörðun í ágúst.
Nú er komið á daginn að húsnæðið er aftur auglýst til leigu, þó það hafi verið skilningur Pírata að eigendur væru að selja að sögn Oktavíu.
Höfuðstöðvar Pírata hafa verið kallaðar Tortúga, í höfuðið á haítísku eyjunni sem var þekkt höfuðvígi sjóræningja á 17. öld. Oktavía tekur fram að höfuðstöðvarnar haldi áfram að heita Tortúga þó þau flytji sig um set.
„Núna er Tortúga bara í netheimum þangað til eftir sumar,“ bætir hán við.
Fyrstu höfuðstöðvar Pírata voru við Fiskislóð og síðan í Síðumúlanum áður en flokkurinn flutti sig á Hverfisgötu.
Þetta er ekki eini stjórnmálaflokkurinn sem hefur nýlega þurft að flytja sig um set en Sjálfstæðisflokkurinn seldi nýlega Valhöll, en þar höfðu höfuðstöðvar Sjálfstæðismanna verið um áratugaskeið. Þeir flytja nú í húsnæði Sjóvár.