Umferðarslys varð á Norðurlandi vestra um þrjúleytið í dag þar sem tveir bílar skullu saman. Lögregla og sjúkraflutningamenn voru kölluð á staðinn.
Alls voru fjórir slasaðir en enginn þeirra alvarlega. Slysið varð á Norðurlandsvegi við afleggjara að Hálsabæjarvegi, milli Hrútafjarðar og Hvammstanga.
Talsverðar tafir eru á umferð á svæðinu meðan lögregla stýrir umferð á vettvangi.
Pétur Björnsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra, sagði í samtali við fréttastofu að ekki væri hægt að staðfesta hvenær störfum lögreglu á vettvangi myndi ljúka.