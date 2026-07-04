Innlent

Á­rekstur við af­leggjara á Norður­landi vestra

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Nokkrar tafir hafa verið á umferð vegna slyssins.
Nokkrar tafir hafa verið á umferð vegna slyssins.

Umferðarslys varð á Norðurlandi vestra um þrjúleytið í dag þar sem tveir bílar skullu saman. Lögregla og sjúkraflutningamenn voru kölluð á staðinn.

Alls voru fjórir slasaðir en enginn þeirra alvarlega. Slysið varð á Norðurlandsvegi við afleggjara að Hálsabæjarvegi, milli Hrútafjarðar og Hvammstanga.

Af slysstað. Ljóst er að bíllinn er illa farinn. Innsent

Talsverðar tafir eru á umferð á svæðinu meðan lögregla stýrir umferð á vettvangi.

Pétur Björnsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Norðurlandi vestra, sagði í samtali við fréttastofu að ekki væri hægt að staðfesta hvenær störfum lögreglu á vettvangi myndi ljúka.

Umferðaröryggi Lögreglumál

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