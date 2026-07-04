Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 4. júlí 2026 12:30 Maðurinn var einn á ferð um miðja vegu milli Laugarvatnsvegar og Skjaldbreiðar. Vísir/Vilhelm Um klukkan fimm í morgun voru björgunarsveitir ræstar út vegna ungs manns sem skilaði sér ekki til baka úr ferð um uppsveitir Suðurlands. Maðurinn hafði haldið af stað í gærkvöldi einsamall og meðal annars ætlað sér að klífa fjöll. Maðurinn varð fyrir því óláni að festa bifreið sína í aurbleytu á Flöguvallarvegi, um miðja vegu milli Laugarvatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn var einn á ferð, náði ekki símsambandi þar sem bifreiðin festist og hélt því af stað fótgangandi. Maðurinn hafði verið í sambandi við ættingja sína á svæðinu og þegar hann skilaði sér ekki til baka fóru þau að hafa áhyggjur af honum. Björgunarsveitir frá Hellisheiði og austur að Þjórsá voru ræstar út. Það var síðan björgunarsveitarfólk sem keyrði fram á manninn, gangandi eftir vegi, um áttaleytið í morgun. Sem betur fer var veður á svæðinu gott og maðurinn hlaut ekki skaða af. Undanfarið hafa borist fréttir af fólki sem hefur átt erfitt með að ná sambandi við Neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfest að það væri ástæða þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Það gat Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, ekki heldur en sagði að það væri sín tilfinning að þessum tilvikum færi fjölgandi. Björgunarsveitir Lögreglumál Bláskógabyggð Mest lesið Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Innlent Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Innlent Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Innlent Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Innlent Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Innlent Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Innlent Allt að sautján stiga hiti Veður Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Innlent Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innlent Fleiri fréttir Bráð veikindi á Fimmvörðuhálsi Ekið á gangandi vegfaranda við Vík Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi Með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar Tveir handteknir eftir hópslagsmál Umferðarslys á Suðurlandi, forsætisráðherra um ESB og Laugardalslaug Afturkalla breytinguna gegn gjaldi Líkamsárás og ölvunarakstur Endalaust þvaður gæti fælt kjósendur frá Synda milli Eyja og Íslands til minningar um Bríeti Irmu Breyttu verklagi eftir ábendingar Hvals: „Bagalegt að íslenskum sjómönnum sé stefnt í hættu“ Innbroti í apótek lauk með glæfraakstri yfir göngubrú Grunur um uppljóstrun, hætta á aðgerðaleysi og eftirför Þriggja bíla árekstur á Reykjanesbraut Sakar MAST um að ljóstra upp um staðsetningu skipa Hvals „Sé ekki annað en að Samkeppniseftirlitið sé að sinna sínu hlutverki“ Vesturbæjarlaug opnar dyrnar á ný „Alltaf litið á þetta sem eitthvað sem bráðamóttakan gerir“ Guðlaugur segir Þorgerði á hröðum flótta Þrjú tilvik til rannsóknar: Bandero á ferðinni á hvalamiðum Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Sjá meira