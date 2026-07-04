Innlent

Náði ekki símsambandi og hélt af stað gangandi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Maðurinn var einn á ferð um miðja vegu milli Laugarvatnsvegar og Skjaldbreiðar.
Maðurinn var einn á ferð um miðja vegu milli Laugarvatnsvegar og Skjaldbreiðar. Vísir/Vilhelm

Um klukkan fimm í morgun voru björgunarsveitir ræstar út vegna ungs manns sem skilaði sér ekki til baka úr ferð um uppsveitir Suðurlands. Maðurinn hafði haldið af stað í gærkvöldi einsamall og meðal annars ætlað sér að klífa fjöll.

Maðurinn varð fyrir því óláni að festa bifreið sína í aurbleytu á Flöguvallarvegi, um miðja vegu milli Laugarvatnsvegar og Skjaldbreiðar. Maðurinn var einn á ferð, náði ekki símsambandi þar sem bifreiðin festist og hélt því af stað fótgangandi.

Maðurinn hafði verið í sambandi við ættingja sína á svæðinu og þegar hann skilaði sér ekki til baka fóru þau að hafa áhyggjur af honum.

Björgunarsveitir frá Hellisheiði og austur að Þjórsá voru ræstar út. Það var síðan björgunarsveitarfólk sem keyrði fram á manninn, gangandi eftir vegi, um áttaleytið í morgun. Sem betur fer var veður á svæðinu gott og maðurinn hlaut ekki skaða af.

Undanfarið hafa borist fréttir af fólki sem hefur átt erfitt með að ná sambandi við Neyðarlínu í kjölfar þess að 2G og 3G símsendar voru aflagðir. Lögreglan á Suðurlandi gat ekki staðfest að það væri ástæða þess að maðurinn gat ekki gert vart við sig. Það gat Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, ekki heldur en sagði að það væri sín tilfinning að þessum tilvikum færi fjölgandi.

Björgunarsveitir Lögreglumál Bláskógabyggð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið