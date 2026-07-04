Í hádegisfréttum verður rætt við Kristrúnu Frostadóttur sem segir það með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðild að Evrópusambandinu. Þingið hafi tjáð sig nægilega lengi um málið.
Einnig tökum við stöðuna á umferðinni nú þegar mikil ferðahelgi fer í hönd. Hraðaakstur var nokkuð algengur við höfuðborgarsvæðið og þá urðu tvö umferðarslys á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfarenda.
Við ræðum einnig við skrifstofustjóra hjá Reykjavíkurborg sem segist skilja sorg borgarbúa sem þurfa að sjá á eftir stúkunni við Laugardalslaug.
Við kynnum okkur einnig hópslagsmál sem urðu í miðbænum í nótt og tökum stöðuna á björgunarsveitinni sem hefur haft í nægu að snúast í nótt og í morgun.
Í sportinu förum við yfir það helsta úr heimsmeistarkeppni karla í fótbolta og tökum stöðuna á Bestu deildinni.