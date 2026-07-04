Innlent

Um­ferðar­slys á Suður­landi, for­sætis­ráð­herra um ESB og Laugardalslaug

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða lesnar á slaginu tólf. vísir

Í hádegisfréttum verður rætt við Kristrúnu Frostadóttur sem segir það með ráðum gert að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar um aðild að Evrópusambandinu. Þingið hafi tjáð sig nægilega lengi um málið.

Einnig tökum við stöðuna á umferðinni nú þegar mikil ferðahelgi fer í hönd. Hraðaakstur var nokkuð algengur við höfuðborgarsvæðið og þá urðu tvö umferðarslys á Suðurlandi í morgun þar sem var meðal annars ekið á gangandi vegfarenda.

Við ræðum einnig við skrifstofustjóra hjá Reykjavíkurborg sem segist skilja sorg borgarbúa sem þurfa að sjá á eftir stúkunni við Laugardalslaug. 

Við kynnum okkur einnig hópslagsmál sem urðu í miðbænum í nótt og tökum stöðuna á björgunarsveitinni sem hefur haft í nægu að snúast í nótt og í morgun.

Í sportinu förum við yfir það helsta úr heimsmeistarkeppni karla í fótbolta og tökum stöðuna á Bestu deildinni.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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