Rod Coronado sem stýrir leiðangri skips Paul Watson samtakanna útilokar ekki að halda inn í íslenska landhelgi. Hann hafi fellt tár þegar hann sá starfsmenn Hvals leika sér með hvalshræ á dögunum. Forstjóri Hvals hf. sakar MAST um að hafa ljóstrað upp um staðsetningu hvalveiðiskipa og sett áhöfn þeirra í hættu. Við ræðum við forstjóra stofnunarinnar í beinni í kvöldfréttum.
Hætta er á því að fólk mæti síður á kjörstað ef upplýsingar um þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður að Evrópusambandinu eru óskýrar að mati almannatengils sem verður rætt við í fréttatímanum. Við förum yfir málið og rýnum í hreyfingar sem eru að spretta upp í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar.
Æsileg atburðarás fór af stað í kjölfar innbrots í apótek í vikunni. Innbrotsþjófurinn flúði á bíl með lögregluna á hælunum og keyrði meðal annars yfir göngubrú. Við sjáum myndband af atvikinu og heyrum í lögreglu.
Þá kíkjum við á pollamótið á Akureyri þar sem elstu keppendur eru á sjötugsaldri og verðum í beinni frá Akranesi þar sem írskir dagar standa yfir. Í Sportpakkanum hittum við meðal annars nítján ára Selfyssing sem er að fara taka þátt í heimsleikunum í Crossfit.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.