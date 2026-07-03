Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Jakob Bjarnar skrifar 3. júlí 2026 12:19 Vonir höfðu verið bundnar við að Þorgerður Katrín myndi mæta Guðlaugi Þór í kappræðum um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður í lok ágúst, en nú er ljóst að hún kemur því ekki við að mæta. vísir/einar/vilhelm Gunnlaugur Jónsson, sem er aðalsprautan í Paradigm, hafði boðið Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrrverandi utanríkisráðherra til kappræðna um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Nú liggur fyrir að Þorgerður kemur því ekki við að mæta. „Paradigm hefur staðið fyrir viðburðum og umræðum um samfélagsmál og markmið okkar með þessum viðburði er að skapa vandaðan, upplýsandi og málefnalegan vettvang fyrir almenning í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar,“ sagði Gunnlaugur sem vonaðist til þess að Þorgerður Katrín myndi mæta Guðlaugi Þór. Nú liggur hins vegar fyrir að Þorgerður Katrín kemur því ekki við að mæta Guðlaugi 14. ágúst. „Ég verð úti á landi 14. ágúst. Ríkisstjórnin verður með sumarfund á Höfn 12. og 13. ágúst. Í fyrra vorum við í Stykkishólmi og nú Höfn.“ Paradigm hefur tekið Silfurberg í Hörpu frá fyrir viðburðinn og er miðað við föstudaginn 14. ágúst. Ef annað þeirra Gunnlaugs eða Þorgerðar kemst ekki þann dag er laugardagurinn 15. ágúst eða sunnudagurinn 16. ágúst hafður til vara. Fyrirkomulag kappræðnanna var hugsað þannig að þeir tveir sem eru á öndverðum meiði mæti með einn gest sem sérfróður er sér til halds og trausts. En Þorgerður Katrín er önnum kafin. „Ég held að Pawel Bartoszek muni mæta Guðlaugi Þór frekar en Sigmar Guðmundsson,“ segir Þorgerður. „Ef hún kemst ekki bjóðum við henni að tilnefna þann sem hún treystir til að flytja málið vel,“ sagði Gunnlaugur og er þessi þá staðan. Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Félagasamtök Sjálfstæðisflokkurinn Viðreisn Mest lesið Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Innlent Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Fleiri fréttir Þorgerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór Quang Le fer ekki langt Ný þungunarrofslög taka gildi í Færeyjum Hundur hefur fundist dauður við Langjökul Íslendingar berjast um eitt af efstu átta sætunum á EM Bandero segist elta hvalbátana og Pollamótið hafið fyrir norðan Ekið á upplýsingafulltrúa sem var að fara að missa vinnuna Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Sjá meira