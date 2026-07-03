Innlent

Þor­gerður Katrín mun ekki mæta Gulla Þór

Jakob Bjarnar skrifar
Vonir höfðu verið bundnar við að Þorgerður Katrín myndi mæta Guðlaugi Þór í kappræðum um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður í lok ágúst, en nú er ljóst að hún kemur því ekki við að mæta.
Vonir höfðu verið bundnar við að Þorgerður Katrín myndi mæta Guðlaugi Þór í kappræðum um þjóðaratkvæðagreiðsluna sem verður í lok ágúst, en nú er ljóst að hún kemur því ekki við að mæta. vísir/einar/vilhelm

Gunnlaugur Jónsson, sem er aðalsprautan í Paradigm, hafði boðið Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrrverandi utanríkisráðherra til kappræðna um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi. Nú liggur fyrir að Þorgerður kemur því ekki við að mæta.

„Paradigm hefur staðið fyrir viðburðum og umræðum um samfélagsmál og markmið okkar með þessum viðburði er að skapa vandaðan, upplýsandi og málefnalegan vettvang fyrir almenning í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar,“ sagði Gunnlaugur sem vonaðist til þess að Þorgerður Katrín myndi mæta Guðlaugi Þór.

Nú liggur hins vegar fyrir að Þorgerður Katrín kemur því ekki við að mæta Guðlaugi 14. ágúst.

„Ég verð úti á landi 14. ágúst. Ríkisstjórnin verður með sumarfund á Höfn 12. og 13. ágúst. Í fyrra vorum við í Stykkishólmi og nú Höfn.“

Paradigm hefur tekið Silfurberg í Hörpu frá fyrir viðburðinn og er miðað við föstudaginn 14. ágúst. Ef annað þeirra Gunnlaugs eða Þorgerðar kemst ekki þann dag er laugardagurinn 15. ágúst eða sunnudagurinn 16. ágúst hafður til vara. Fyrirkomulag kappræðnanna var hugsað þannig að þeir tveir sem eru á öndverðum meiði mæti með einn gest sem sérfróður er sér til halds og trausts.

En Þorgerður Katrín er önnum kafin.

„Ég held að Pawel Bartoszek muni mæta Guðlaugi Þór frekar en Sigmar Guðmundsson,“ segir Þorgerður.

„Ef hún kemst ekki bjóðum við henni að tilnefna þann sem hún treystir til að flytja málið vel,“ sagði Gunnlaugur og er þessi þá staðan.

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