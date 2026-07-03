Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Hólmfríður Gísladóttir skrifar 3. júlí 2026 10:41 Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur svarað fyrirspurn Samfylkingar. Vísir/Lýður Valberg Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar um tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra. Þar kemur meðal annars fram að samið hafi verið við tvo starfsmenn úr því samskiptateymi sem lagt var niður til að starfa til áramóta. Þá mun uppsagnafrestur þeirra taka gildi en þangað til verða þau innan handar við miðlun. „Við munum á næstu misserum kynna nýtt og skilvirkara fyrirkomulag,“ segir Hildur í svörunum. Að öðru leyti hafi borgarstjóri með aðstoð starfsfólks haldið utan um upplýsingamál. Engir hafi verið ráðnir aftur og þá sé ekki búið að útvista neinum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra. Nýr meirihluti hafi ekki keypt þjónustu ráðgjafa- eða samskiptastofu eftir að hann tók við. Hér fyrir neðan má finna spurningarnar og svörin í heild: 1. Hvaða þjónustu mun velferðarsvið fá, frá miðlægu teymi, þegar upplýsingafulltrúa velferðarsviðs sem starfaði á skrifstofu borgarstjóra hefur verið sagt upp? Samið hefur verið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa til áramóta fram að uppsagnarfresti og eru þau sviðum innan handar við miðlun. Við munum á næstu misserum kynna nýtt og skilvirkara fyrirkomulag. 2. Hvernig hafa upplýsingamál verið leyst, á skrifstofu borgarstjóra, frá því að upplýsingafulltrúum var sagt upp störfum? Samið hefur verið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa til áramóta fram að uppsagnarfresti og verða þau innan handar við miðlun. Að öðru leyti hefur borgarstjóri með aðstoð starfsfólks skrifstofunnar haldið um upplýsingamál meðan unnið er að nýju fyrirkomulagi. 3. Hafa einhverjir upplýsingafulltrúar verið ráðnir aftur og hvað réði því? Hver voru fagleg sjónarmið og ferillinn við mat á því hvaða upplýsingafulltrúa ætti að ráða aftur? Nei. 4. Er þegar búið að útvista einhverjum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra? Er búið að semja við einhverja tiltekna stofu? Ef já, hvaða stofu og hver er kostnaðurinn? Ef ekki, verður farið í útboð? Nei. 5. Hefur nýr meirihluti þegar keypt þjónustu ráðgjafa- eða samskiptastofu frá því að nýr meirihlutinn tók við? Nei. Reykjavík Borgarstjórn Rekstur hins opinbera Mest lesið Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Innlent Bæjarstjóri í þriðja skipti Innlent Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Innlent Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Innlent Trump sparkar í bandamenn í aðdraganda Nató-fundar í Ankara Erlent Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Innlent Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Innlent Afhjúpa alþjóðlegt net manna sem byrla og brjóta gegn konum Erlent Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Innlent Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Innlent Fleiri fréttir Ekið á hana sama dag og henni var sagt upp hjá borginni Engum verkefnum útvistað og ekki greitt fyrir ráðgjöf Maður sem passaði við lýsinguna var handtekinn Alexandra ráðin bæjarstjóri Suðurnesjabæjar Hafna tillögum um þéttingu í Grafarvogi Bæjarstjóri í þriðja skipti Saka meirihlutann um að slá ryki í augu borgarbúa: Krefjast svara um tilhögun upplýsingagjafar Akreinum fækki þó bílum fjölgi: Flöskuhálsinn ekki endilega fjöldi akreina Hús bleikjuvinnslu varð að Syndabæli Kominn á sjúkrahús eftir krefjandi ferð Blóðug föt á vettvangi þar sem lögreglan var með viðbragð Sambandið stormasamt og lítið útlit fyrir að gjáin sé að minnka Krefjandi sjúkraflug milli Íslands og Grænlands Ráðherra undir þrýstingi, eldsneytismarkaðurinn til skoðunar og pottum lokað Ekki í fyrsta sinn sem brugðið er á leik með liminn Vill að ríkið taki við sölu vímuefna Fimm heitum pottum lokað í Laugardalslaug Heilsustofnunin í Hveragerði fær langtímasamning Heimsótti bráðamóttökuna 292 sinnum á fimm árum Reyndist ekki vera hópuppsögn Frumniðurstöður kalli á dýpri umræðu um verðlagningu olíufélaganna Tugir vilja feta í fótspor Fannars Vasaþjófar sem herja á ferðamenn engir amatörar Villti á sér heimildir sem eftirlitsmaður Ekki hægt að fullyrða að bensínlækkunin hafi skilað sér Ein hópuppsögn í júní Koma eigi í veg fyrir skólaforðun barna með samræmdum viðbrögðum Flúði á Hopp-deilibíl eftir innbrot og ók yfir göngubrú Agnes var meira en bara morðingi Saka ríkisstjórnina um svik Sjá meira