Innlent

Engum verk­efnum útvistað og ekki greitt fyrir ráð­gjöf

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur svarað fyrirspurn Samfylkingar.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur svarað fyrirspurn Samfylkingar. Vísir/Lýður Valberg

Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Samfylkingarinnar um tilhögun upplýsingamála hjá borginni í kjölfar uppsagna var svarað munnlega á borgarráðsfundi í gær. Þá hafa þeim nú borist skrifleg svör frá Hildi Björnsdóttur borgarstjóra.

Þar kemur meðal annars fram að samið hafi verið við tvo starfsmenn úr því samskiptateymi sem lagt var niður til að starfa til áramóta. Þá mun uppsagnafrestur þeirra taka gildi en þangað til verða þau innan handar við miðlun.

„Við munum á næstu misserum kynna nýtt og skilvirkara fyrirkomulag,“ segir Hildur í svörunum.

Að öðru leyti hafi borgarstjóri með aðstoð starfsfólks haldið utan um upplýsingamál.

Engir hafi verið ráðnir aftur og þá sé ekki búið að útvista neinum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra. Nýr meirihluti hafi ekki keypt þjónustu ráðgjafa- eða samskiptastofu eftir að hann tók við.

Hér fyrir neðan má finna spurningarnar og svörin í heild:

1. Hvaða þjónustu mun velferðarsvið fá, frá miðlægu teymi, þegar upplýsingafulltrúa velferðarsviðs sem starfaði á skrifstofu borgarstjóra hefur verið sagt upp?

Samið hefur verið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa til áramóta fram að uppsagnarfresti og eru þau sviðum innan handar við miðlun. Við munum á næstu misserum kynna nýtt og skilvirkara fyrirkomulag.

2. Hvernig hafa upplýsingamál verið leyst, á skrifstofu borgarstjóra, frá því að upplýsingafulltrúum var sagt upp störfum?

Samið hefur verið við tvo starfsmenn úr fyrra samskiptateymi að starfa til áramóta fram að uppsagnarfresti og verða þau innan handar við miðlun. Að öðru leyti hefur borgarstjóri með aðstoð starfsfólks skrifstofunnar haldið um upplýsingamál meðan unnið er að nýju fyrirkomulagi.

3. Hafa einhverjir upplýsingafulltrúar verið ráðnir aftur og hvað réði því? Hver voru fagleg sjónarmið og ferillinn við mat á því hvaða upplýsingafulltrúa ætti að ráða aftur?

Nei.

4. Er þegar búið að útvista einhverjum verkefnum á skrifstofu borgarstjóra? Er búið að semja við einhverja tiltekna stofu? Ef já, hvaða stofu og hver er kostnaðurinn? Ef ekki, verður farið í útboð?

Nei.

5. Hefur nýr meirihluti þegar keypt þjónustu ráðgjafa- eða samskiptastofu frá því að nýr meirihlutinn tók við?

Nei.

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