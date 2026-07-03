Pétur G. Markan hefur verið ráðinn í starf bæjarstjóra Grindavíkur. Er þetta í þriðja skiptið sem hann tekur að sér að leiða stjórn bæjar.
Pétur starfaði síðast sem bæjarstjóri Hveragerðisbæjar og þar áður gegndi hann embætti biskupsritara og stýrði samskiptamálum þjóðkirkjunnar. Hann var þá sveitarstjóri Súðavíkurhrepps um fimm ára skeið auk þess sem hann hefur gegnt fjölmörgum stjórnunar- og trúnaðarstörfum fyrir sveitarfélög og opinbera aðila.
„Við erum afar ánægð með að fá Pétur til starfa í Grindavík. Fram undan eru stór og mikilvæg verkefni við áframhaldandi endurreisn samfélagsins og við teljum að reynsla hans, þekking og leiðtogahæfni muni nýtast sveitarfélaginu afar vel,“ er haft eftir Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur, forseta bæjarstjórnar Grindavíkur.
Pétur var einn af 23 sem sóttust eftir því að feta í fótspor Fannars Jónassonar, fyrrverandi bæjarstjóra Grindavíkur. Í tilkynningunni er tekið fram að við valið hafi verið lögð áhersla á leiðtogahæfni, farsæla stjórnunarreynslu og getu til að leiða endurreisn og uppbyggingu Grindavíkur.
„Það er mér mikill heiður að taka að mér að verða bæjarstjóri Grindvíkinga, nær og fjær,“ er haft eftir Pétri.
„Markmiðið er tvíþætt, að tryggja markvissa uppbyggingu Grindavíkur og vinna Grindavík til baka og meira til. Ég kem til starfa með metnað til að vinna að hagsmunum Grindvíkinga og tala þeirra máli.“