Gjá virðist hafa myndast á milli menntamálaráðherra og kennaraforystunnar hér á landi. Hvert málið á fætur öðru hefur aukið á spennu þeirra á milli og stór orð verið látin falla. Smári Jökull rýnir í þetta eldfima mál í kvöldfréttum á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.
Þá verður fjallað um endalok Klausturbleikju á Kirkjubæjarklaustri, sem gætu einnig haft alvarlegar afleiðingar fyrir Lindarfisk í Meðallandi. Eigendur Lindarfisks lokuðu bleikjuvinnslustöð sinni í Vík í Mýrdal í trausti samstarfs við Klausturbleikju en hafa nú opnað barinn Syndabælið í vinnsluhúsinu. Kristján Már Unnarsson fór á vettvang.
Samkeppniseftirlitið segir frumniðurstöður nýs umræðuskjals um eldsneytismarkaðinn gefa tilefni til frekari skoðunar. Þar kemur fram að álagning á bensín og dísel hafi hækkað verulega, verðmunur við önnur Evrópuríki aukist og að fyrri ályktanir eftirlitsins um fákeppni og vísbendingar um þegjandi samhæfingu eigi enn við. Einnig er bent á að einhver olíufélögin hafi hækkað verð dagana áður en virðisaukaskattur var lækkaður.
Benedikt Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu, verður gestur kvöldfrétta og ræðir stöðuna á eldsneytismarkaði.
Einnig verður farið í Laugardalslaug, þar sem fimm heitum pottum hefur verið lokað frá og með deginum í dag, ásamt eimbaði og hluta sérklefa. Laugardalslaug er fjölsóttasta sundlaug landsins en í fyrra komu þar um 650 þúsund gestir, eða að jafnaði rúmlega tólf þúsund á viku. Smári Jökull verður í beinni útsendingu frá lauginni og fer yfir ástæður lokunarinnar.