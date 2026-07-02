Lífið

Helga Þóra og Óli Sig ást­fangin á Grikk­landi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Helga Bjarna og Óli Sig eru eitt heitasta par landsins í dag.
Helga Bjarna og Óli Sig eru eitt heitasta par landsins í dag.

Helga Þóra Bjarnadóttir og Ólafur Sigurðarson eru eitt heitasta nýja parið um þessar mundir. Þau eru stödd á eyjunni Antiparos við Grikklandsstrendur að njóta sólarinnar og ástarinnar.

Parið hefur verið að slá sér upp undanfarin misseri en hefur ekki verið mikið að birta myndir hvort af öðru. Nýlega sáust þau hins vegar bæði í dauðasyndaboði Orkunnar með hvítar slæður yfir andlitunum. 

Í gær birtu þau myndir af sér á grísku eyjunni Antiparos þar sem þau sleiktu sólina á Fanomeri-strönd, drukku Corona-bjór og óku um á jeppa.

Huggulegheit á Antiparos.

Helga Þóra er 22 ára fyrirsæta og dóttir hjónanna Þóru Margrétar Baldvinsdóttur og Bjarna Benediktssonar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Helga hefur setið fyrir hjá skartgripahönnuðinum Hildi Hafstein sem er einmitt mamma Óla. Síðast var hún í sambandi með tónlistarmanninum Brynjari Barkarsyni sem var áður í hljómsveitinni Clubdub.

Ólafur Sigurðarson er líka 22 ára og hefur vakið athygli í íslensku skemmtanalífi. Þekktastur er hann þó sem yngri bróðir rapparans Birnis og ku ætla að feta rappslóðina eins og eldri bróðirinn.

Ástin og lífið Grikkland


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