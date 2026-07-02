Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. júlí 2026 11:24 Helga Bjarna og Óli Sig eru eitt heitasta par landsins í dag. Helga Þóra Bjarnadóttir og Ólafur Sigurðarson eru eitt heitasta nýja parið um þessar mundir. Þau eru stödd á eyjunni Antiparos við Grikklandsstrendur að njóta sólarinnar og ástarinnar. Parið hefur verið að slá sér upp undanfarin misseri en hefur ekki verið mikið að birta myndir hvort af öðru. Nýlega sáust þau hins vegar bæði í dauðasyndaboði Orkunnar með hvítar slæður yfir andlitunum. Í gær birtu þau myndir af sér á grísku eyjunni Antiparos þar sem þau sleiktu sólina á Fanomeri-strönd, drukku Corona-bjór og óku um á jeppa. Huggulegheit á Antiparos. Helga Þóra er 22 ára fyrirsæta og dóttir hjónanna Þóru Margrétar Baldvinsdóttur og Bjarna Benediktssonar, framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins. Helga hefur setið fyrir hjá skartgripahönnuðinum Hildi Hafstein sem er einmitt mamma Óla. Síðast var hún í sambandi með tónlistarmanninum Brynjari Barkarsyni sem var áður í hljómsveitinni Clubdub. Ólafur Sigurðarson er líka 22 ára og hefur vakið athygli í íslensku skemmtanalífi. Þekktastur er hann þó sem yngri bróðir rapparans Birnis og ku ætla að feta rappslóðina eins og eldri bróðirinn. Ástin og lífið Grikkland Mest lesið „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Lífið Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Lífið Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Lífið Muniz skilinn Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? Lífið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Lífið Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Osaka best klædd á Wimbledon Tíska og hönnun Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið Fleiri fréttir Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Sjá meira