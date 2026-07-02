Lífið

Muniz skilinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Muniz-fjölskyldan á góðri stund, Paige, Frankie og Mauz Muniz, en þau hjónin hafa ákveðið að binda endi á samband sitt.
Muniz-fjölskyldan á góðri stund, Paige, Frankie og Mauz Muniz, en þau hjónin hafa ákveðið að binda endi á samband sitt. Getty

Bandaríski leikarinn og NASCAR-ökuþórinn Frankie Muniz, sem er þekktastur fyrir að leika Malcolm í miðjunni, og eiginkona hans, Paige Price, eru skilin eftir sex ára hjónaband og tíu ára samband.

Muniz greindi frá skilnaðinum í Instagram-færslu sem hann merkti Paige líka fyrir. 

„Eftir að hafa verið skilin að borði og sæng í smá tíma og haldið því út af fyrir okkur höfum við Paige ákveðið að binda endi á hjónaband okkar,“ segir í færslunni. 

Þau hafi áttað sig á því að þeim myndi henta betur að vera vinir sem ælu saman upp son frekar en hjón. Parið byrjaði saman árið 2016, gifti sig árið 2020 og eiga þau einn son saman, Mauz Mosley Muniz, sem fæddist í mars 2021.

„Við eigum saman ótrúlegan son sem er miðja alheims okkar og við erum bæði hamingjusamari og sterkari foreldrar vegna ástarinnar og vöxtsins sem við höfum deilt,“ segir í færslunni.

„Ég er endalaust þakklátur Paige fyrir allt sem hún hefur gert fyrir mig og fjölskyldu okkur. Hún setti sína eigin drauma á bið til að ég gæti elt mína eigin og hún var alltaf minn stærsti stuðningsmaður. Sá grunnur virðingar og vinskapar fer ekki neitt.“

Frankie Muniz var barnastjarna, byrjaði fimmtán ára að leika í geysivinsælu þáttunum Malcolm in the Middle (2000-06) og kvikmyndunum Big Fat Liar (2002), Deuces Wild (2002), Agent Cody Banks (2003). Hann lagði leiklistarferilinn þó að stórum hluta til hliðar til að verða ökuþór og hefur keppt í NASCAR síðustu þrjú ár. 

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