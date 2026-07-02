Muniz skilinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 2. júlí 2026 10:02 Muniz-fjölskyldan á góðri stund, Paige, Frankie og Mauz Muniz, en þau hjónin hafa ákveðið að binda endi á samband sitt. Getty Bandaríski leikarinn og NASCAR-ökuþórinn Frankie Muniz, sem er þekktastur fyrir að leika Malcolm í miðjunni, og eiginkona hans, Paige Price, eru skilin eftir sex ára hjónaband og tíu ára samband. Muniz greindi frá skilnaðinum í Instagram-færslu sem hann merkti Paige líka fyrir. „Eftir að hafa verið skilin að borði og sæng í smá tíma og haldið því út af fyrir okkur höfum við Paige ákveðið að binda endi á hjónaband okkar,“ segir í færslunni. Þau hafi áttað sig á því að þeim myndi henta betur að vera vinir sem ælu saman upp son frekar en hjón. Parið byrjaði saman árið 2016, gifti sig árið 2020 og eiga þau einn son saman, Mauz Mosley Muniz, sem fæddist í mars 2021. View this post on Instagram A post shared by Frankie Muniz (@frankiemuniz4) „Við eigum saman ótrúlegan son sem er miðja alheims okkar og við erum bæði hamingjusamari og sterkari foreldrar vegna ástarinnar og vöxtsins sem við höfum deilt,“ segir í færslunni. „Ég er endalaust þakklátur Paige fyrir allt sem hún hefur gert fyrir mig og fjölskyldu okkur. Hún setti sína eigin drauma á bið til að ég gæti elt mína eigin og hún var alltaf minn stærsti stuðningsmaður. Sá grunnur virðingar og vinskapar fer ekki neitt.“ Frankie Muniz var barnastjarna, byrjaði fimmtán ára að leika í geysivinsælu þáttunum Malcolm in the Middle (2000-06) og kvikmyndunum Big Fat Liar (2002), Deuces Wild (2002), Agent Cody Banks (2003). Hann lagði leiklistarferilinn þó að stórum hluta til hliðar til að verða ökuþór og hefur keppt í NASCAR síðustu þrjú ár. Ástin og lífið Bandaríkin Hollywood Bíó og sjónvarp Akstursíþróttir Tengdar fréttir Malcolm in the Middle snýr aftur á skjáinn Útlit er fyrir að gamanþáttaröðin vinsæla Malcolm in the Middle muni snúa aftur á skjáinn. 13. desember 2024 21:38 Mest lesið „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Lífið Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Lífið Muniz skilinn Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? Lífið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Lífið Osaka best klædd á Wimbledon Tíska og hönnun Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið Danny Glover með Alzheimer Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sjá meira