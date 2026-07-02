Sveitarstjórn Múlaþings sakar ríkisstjórnina um svik með því að samþykkja samgönguáætlun þar sem Fjarðarheiðargöng eru sett aftar í forgangsröðunina.
„Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir bókun heimastjórnar Seyðisfjarðar og harmar þau svik sem hafa raungerst með nýsamþykktri samgönguáætlun Alþingis,“ segir í bókun í fundargerð nýrrar bæjarstjórnar.
Í byrjun desember kynnti Eyjólfur Ármansson innviðaráðherra nýja forgangsröðun jarðganga þar sem Fljótagöng voru sett efst á lista en Fjarðarheiðargöng færð mun neðar en gert var ráð fyrir.
Sú ákvörðun uppskar mikla gagnrýni íbúa á Austurlandi og heldur sveitarstjórn Múlaþings áfram gagnrýninni. Samgönguáætlunin var samþykkt á Alþingi fyrir þinglok um miðjan júní.
„Framganga stjórnvalda er grafalvarleg þar sem vegið er að trausti til þeirrar stefnumarkandi vinnu sem samgönguáætlun er ætlað að vera. Með slíku fordæmi verður vart hægt að taka mark á langtímaáætlun stjórnvalda héðan í frá,“ segir í bókuninni.
Sveitarstjórnin, sem er undir forystu Jónínu Brynjólfsdóttur, fulltrúa Framsóknarflokksins, segist ekki ætla að una vinnubrögðum Alþingis sem rýri verulega traust til löggjafarvaldsins.
„Sveitarstjórn fordæmir að meirihluti umhverfis- og samgöngunefndar hafi lagt blessun sína yfir vinnubrögð ráðherra og viðurkenni þar með að verkefni á framkvæmdahluta áætlunar séu tekin af borðinu.“
Þau muni vinna áfram að því að koma Fjarðarheiðargöngum í útboð auk þess að koma bókuninni á framfæri við þingmenn og ráðherra.