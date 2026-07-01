Lögregla hefur lagt hald á um tvö hundruð kíló af kókaíni það sem af er ári, á aðeins sex mánuðum. Það er næstum tvöfalt meira en allt síðasta ár. Í kvöldfréttum í gær sagði lögregla að samfélagið þyrfti að líta í eigin barm og ræða eftirspurnina, ekki aðeins innflutninginn. Í kvöld verður rætt við Valgerði Rúnarsdóttur, framkvæmdastjóra lækningasviðs SÁÁ, um afleiðingar kókaínneyslu.
Við fjöllum einnig um lokun Klausturbleikju á Kirkjubæjarklaustri, einnar þekktustu bleikjueldisstöðvar landsins. Oddviti Skaftárhrepps segir lokunina áfall fyrir lítið sveitarfélag og telur strangt og dýrt eftirlit hafa átt þátt í því hvernig fór. Kristján Már Unnarsson verður með fréttina frá Klaustri.
Óveðurský eru yfir byggingarbransanum. Uppsagnir hafa verið hjá fyrirtækjum, samkeppni um hvert verk er orðin harðari og kallað er eftir inngripi stjórnvalda.
Þá verður fjallað um þemasýningu um líf og starf Agnesar Magnúsdóttur, síðustu konunnar sem tekin var af lífi á Íslandi. Sýningin verður opnuð í Vatnsdalshólum næstkomandi laugardag. Listakonan á bak við verkefnið vill varpa ljósi á mannlegu hlið Agnesar, en ekki aðeins söguna af morðmálinu.
Að lokum verðum við í beinni frá N1-mótinu á Akureyri þar sem um tvö þúsund strákar í fimmta flokki keppa í fótbolta um helgina. Þar verður Bjarki Sigurðsson á staðnum.
Kvöldfréttirnar verða í beinni útsendingu á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30.