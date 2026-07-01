Lífið

Segir Depp hafa sturlast úr af­brýðis­semi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Cara Delevingne segir að hún og Amber Heard hafi átt í stuttu ástarsambandi en fyrir það hafi Johnny Depp verið sturlaður af afbrýðissemi um vináttu þeirra.
Cara Delevingne segir að hún og Amber Heard hafi átt í stuttu ástarsambandi en fyrir það hafi Johnny Depp verið sturlaður af afbrýðissemi um vináttu þeirra. Getty/David M. Benett/Tim P. Whitby

Fyrirsætan og söngkonan Cara Delevingne staðfestir að hún og leikkonan Amber Heard hafi átt í ástarsambandi fyrir um áratugi síðan. Stöllurnar unnu saman að kvikmyndinni London Fields ásamt þáverandi eiginmanni Heard, Johnny Depp, og höfðu verið vinkonur lengi áður en meira gerðist að sögn Delevingne. 

Cara Delevingne var gestur í hlaðvarpi fjölmiðlamannsins Louis Theroux þar sem hann spurði út í samband hennar og Amber Heard, sem hafði aldrei verið staðfest og var um stund mikið á milli tannanna á fólki. 

Hjónaband Heard og Depps vakti athygli en þó engan veginn jafn mikla og skilnaður þeirra, sem varð meðal annars að heimildarmynd á streymisveitunni Netflix. Fyrrverandi hjónin ásökuðu bæði tvö hvort annað meðal annars um andlegt og líkamlegt ofbeldi í garð hins. Þau byrjuðu saman í lok árs 2011, giftu sig árið 2015 og skildu fimmtán mánuðum síðar. 

Í hlaðvarpinu ítrekar Delevingne að hún og Heard hafi bara verið vinkonur á meðan hin síðarnefnda var gift Johnny Depp. Hann hafi hins vegar verið sturlaður af afbrýðissemi út í vináttu þeirra. 

„Það var ekkert að gerast á milli okkar á þeim tímapunkti. Síðar, eftir að þau skildu, þá gerðist eitthvað,“ svaraði Delevingne í hlaðvarpinu og segir að hún og leikkonan hafi verið nánar í langan tíma áður en ástarsambandið hófst. 

Vinátta Cöru Delevingne og Amber Heard þróaðist út í eitthvað meira en þó bara í stundarkorn. David M. Benett/Getty Images

„Þegar þau voru að skilja þá fórum við að „flækjast saman“, en Heard var líka að „flækjast saman“ við aðra,“ bætti hún við og átti þar við Elon Musk, sem Heard var í sambandi með frá 2016-2017.

Ástin og lífið Hollywood


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