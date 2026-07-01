Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. júlí 2026 15:00 Cara Delevingne segir að hún og Amber Heard hafi átt í stuttu ástarsambandi en fyrir það hafi Johnny Depp verið sturlaður af afbrýðissemi um vináttu þeirra. Getty/David M. Benett/Tim P. Whitby Fyrirsætan og söngkonan Cara Delevingne staðfestir að hún og leikkonan Amber Heard hafi átt í ástarsambandi fyrir um áratugi síðan. Stöllurnar unnu saman að kvikmyndinni London Fields ásamt þáverandi eiginmanni Heard, Johnny Depp, og höfðu verið vinkonur lengi áður en meira gerðist að sögn Delevingne. Cara Delevingne var gestur í hlaðvarpi fjölmiðlamannsins Louis Theroux þar sem hann spurði út í samband hennar og Amber Heard, sem hafði aldrei verið staðfest og var um stund mikið á milli tannanna á fólki. Hjónaband Heard og Depps vakti athygli en þó engan veginn jafn mikla og skilnaður þeirra, sem varð meðal annars að heimildarmynd á streymisveitunni Netflix. Fyrrverandi hjónin ásökuðu bæði tvö hvort annað meðal annars um andlegt og líkamlegt ofbeldi í garð hins. Þau byrjuðu saman í lok árs 2011, giftu sig árið 2015 og skildu fimmtán mánuðum síðar. Í hlaðvarpinu ítrekar Delevingne að hún og Heard hafi bara verið vinkonur á meðan hin síðarnefnda var gift Johnny Depp. Hann hafi hins vegar verið sturlaður af afbrýðissemi út í vináttu þeirra. „Það var ekkert að gerast á milli okkar á þeim tímapunkti. Síðar, eftir að þau skildu, þá gerðist eitthvað,“ svaraði Delevingne í hlaðvarpinu og segir að hún og leikkonan hafi verið nánar í langan tíma áður en ástarsambandið hófst. Vinátta Cöru Delevingne og Amber Heard þróaðist út í eitthvað meira en þó bara í stundarkorn. David M. Benett/Getty Images „Þegar þau voru að skilja þá fórum við að „flækjast saman“, en Heard var líka að „flækjast saman“ við aðra,“ bætti hún við og átti þar við Elon Musk, sem Heard var í sambandi með frá 2016-2017. Ástin og lífið Hollywood Mest lesið Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Lífið Grætti nánast alla í athöfninni Lífið Krýndur tískukóngur fótboltans Tíska og hönnun Michael Byrne er látinn Bíó og sjónvarp Leikarapar selur í 101 Lífið Íslenskt Love Island gæti verið tekið upp á Möltu Bíó og sjónvarp Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Lífið Söngvari YMCA látinn Tónlist Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Lífið „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Lífið Fleiri fréttir Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Fann ástina og tók sénsinn í New York Lést af völdum alnæmis Alþjóðlegi drullumallsdagurinn: „Við viljum ekki fara heim af því að það er svo skemmtilegt“ Fjarlægður úr Love Island vegna tengsla sinna við stunguárás „Þetta eru pjöllu-klútar“ Kanada getur nú tekið þátt í Eurovision Syntu í tæpa þrettán tíma með höfrungum og hákörlum Segist ekki hafa viljað láta kenna sig við Zuckerberg Stjörnulífið: Sleikur við austurrískan leðurpervert „Grafa undan því sem hefur verið byggt upp á áratugum“ Harry og Meghan fá ekki lögregluvernd „Í þessum bransa lærir maður að vera með breitt bak“ „Í mínum huga var þessi dagur fullkominn“ Krakkatía vikunnar: Margur verður af aurum api Sambandi Cox og McDaid lokið Ógleymanlegt kvöld í alla staði Sálin kom saman í fyrsta sinn í rúman áratug Fór til Spánar sem au pair og kom aldrei heim Fréttatía vikunnar: Hvalveiðar, þvottabjörn og gjaldskylda Kominn á toppinn Leggur til að hætt verði lestri kveðja við útfarir Sjá meira