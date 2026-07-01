Í hádegisfréttum verður rætt við dómsmálaráðherra um stöðuna á fíkniefnamarkaðinum hér á landi. Í fyrra féll met yfir magn efna sem tekin voru af lögreglu en það met er hvellsprungi þrátt fyrir að árið sé aðeins rúmlega hálfnað.
Dómsmálaráðherra vill bregðast við með því að efla lögreglu, herða aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og draga úr eftirspurn.
Þá fjöllum við áfram um hvalveiðivertíðina sem nú er í gangi. Dýraverndunarsamband Íslands krefst þess að veiðarnar verði stöðvaðar og vísa meðal annars til hálftíma dauðastríðs hvals sem skotinn var á dögunum.
Einnig fjöllum við um bensínverðið en framkvæmdastjóri FÍB segir álagningu eldsneytis hvergi í heiminum meiri en hér á landi.
í sportpakkanum förum við yfir úrslitin á HM en heyrum einnig í Elísu Kristinsdóttur sem á dögunum sigraði sterkt mót í utanvegahlaupi á Ítalíu.