Innlent

Fær ekki á­heyrn í Hæsta­rétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“

Kjartan Kjartansson skrifar
Héraðsdómur Norðurlands sakfelldi manninn fyrir líkamsárás og nokkur ærumeiðandi ummæli í garð fyrrverandi sambýliskonu. Landsréttur taldi engin ókvæðisorðanna sem maðurinn notaði um konuna stórfelldar æurmeiðingar fyrir utan „svertingjatussu“. Með þeim hefði hann ætlað sér að smána konuna vegna útlits hennar og uppruna.
Héraðsdómur Norðurlands sakfelldi manninn fyrir líkamsárás og nokkur ærumeiðandi ummæli í garð fyrrverandi sambýliskonu. Landsréttur taldi engin ókvæðisorðanna sem maðurinn notaði um konuna stórfelldar æurmeiðingar fyrir utan „svertingjatussu“. Með þeim hefði hann ætlað sér að smána konuna vegna útlits hennar og uppruna. Vísir/Vilhelm

Hæstiréttur hafði ekki áhuga á að heyra mál manns sem var dæmdur fyrir að ráðast á fyrrverandi sambýliskonu sína og kalla hana „svertingjatussu“. Maðurinn taldi málið varða stjórnarskrárvarið tjáningarfrelsi sitt.

Landsréttur staðfesti sextíu daga skilorðsbundinn fangelsisdóm í febrúar yfir karlmanni á sjötugsaldri sem var ákærður fyrir líkamsárás og stórfelldar ærumeiðingar í garð fyrrverandi maka síns.

Manninum var gefið að sök að hafa ráðist á konuna, gripið í upphandlegg hennar og aftan í háls og ýtt henni til og frá til þess að koma henni af landareign sem hann taldi sig eiga og hún hefði ekki hemild til þess að ganga um í ágúst 2023. Hann hafi jafnframt kallað hana „hóru“, „tussu“, „djöfulsins belju“ og „svertingjatussu“ auk fleiri álíka nafna.

Sakfelling mannsins í héraði byggði á framburði konunnar, tveggja sjónarvotta og áverkavottorði.

Í Héraðsdómi Norðurlands var maðurinn dæmdur fyrir ærumeiðingar vegna allra ummælanna. Landsréttur taldi „djöfulsins belju“, „hóru“ og „tussu“ hins vegar ekki teljast til stórfelldra ærumeiðinga. Aftur á móti teldist „svertingjatussa“ það vegna þess að ummælin beindust að útliti og uppruna konunnar.

Sagði sýknu skipta sig miklu persónulega og atvinnulega

Þessu vildi maðurinn ekki una og óskaði eftir því að Hæstiréttur tæki málið upp. Sakarefnið varðaði stjórnarskrárvarið tjáningarfrelsi hans og um leið æruvernd konunnar.

Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, skal sæta fangelsi allt að tveimur árum. - 233. grein b í hegningarlögum.

Úrlausn Hæstaréttar hefði almennt gildi um afmörkun ummæla gagnvart ákvæði hegningarlaga um ærumeiðingar í garð maka eða fyrrverandi maka og hvernig það geti takmarkað tjáningarfrelsi borgaranna gagnvart nákomnum.

Þá sagði maðurinn að það varðaði hann miklu, bæði persónulega og atvinnulega að Hæstiréttur hlýddi á málið og sneri dómnum við. Hann væri 61 árs gamall og aldrei komist í kast við lög.

Hæstiréttur gat ekki séð af gögnum málsins að það hefði verulega almenna þýðingu sem réttlætti að hann tæki það upp. Beiðni mannsins var því hafnað.

Dómsmál Tjáningarfrelsi Kynbundið ofbeldi

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