Fær ekki áheyrn í Hæstarétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Kjartan Kjartansson skrifar 29. júní 2026 13:51 Héraðsdómur Norðurlands sakfelldi manninn fyrir líkamsárás og nokkur ærumeiðandi ummæli í garð fyrrverandi sambýliskonu. Landsréttur taldi engin ókvæðisorðanna sem maðurinn notaði um konuna stórfelldar æurmeiðingar fyrir utan „svertingjatussu“. Með þeim hefði hann ætlað sér að smána konuna vegna útlits hennar og uppruna. Vísir/Vilhelm Hæstiréttur hafði ekki áhuga á að heyra mál manns sem var dæmdur fyrir að ráðast á fyrrverandi sambýliskonu sína og kalla hana „svertingjatussu“. Maðurinn taldi málið varða stjórnarskrárvarið tjáningarfrelsi sitt. Landsréttur staðfesti sextíu daga skilorðsbundinn fangelsisdóm í febrúar yfir karlmanni á sjötugsaldri sem var ákærður fyrir líkamsárás og stórfelldar ærumeiðingar í garð fyrrverandi maka síns. Manninum var gefið að sök að hafa ráðist á konuna, gripið í upphandlegg hennar og aftan í háls og ýtt henni til og frá til þess að koma henni af landareign sem hann taldi sig eiga og hún hefði ekki hemild til þess að ganga um í ágúst 2023. Hann hafi jafnframt kallað hana „hóru“, „tussu“, „djöfulsins belju“ og „svertingjatussu“ auk fleiri álíka nafna. Sakfelling mannsins í héraði byggði á framburði konunnar, tveggja sjónarvotta og áverkavottorði. Í Héraðsdómi Norðurlands var maðurinn dæmdur fyrir ærumeiðingar vegna allra ummælanna. Landsréttur taldi „djöfulsins belju“, „hóru“ og „tussu“ hins vegar ekki teljast til stórfelldra ærumeiðinga. Aftur á móti teldist „svertingjatussa“ það vegna þess að ummælin beindust að útliti og uppruna konunnar. Sagði sýknu skipta sig miklu persónulega og atvinnulega Þessu vildi maðurinn ekki una og óskaði eftir því að Hæstiréttur tæki málið upp. Sakarefnið varðaði stjórnarskrárvarið tjáningarfrelsi hans og um leið æruvernd konunnar. Sá sem móðgar eða smánar maka sinn eða fyrrverandi maka, barn sitt eða annan mann sem er nákominn geranda, og verknaður verður talinn fela í sér stórfelldar ærumeiðingar, skal sæta fangelsi allt að tveimur árum. - 233. grein b í hegningarlögum. Úrlausn Hæstaréttar hefði almennt gildi um afmörkun ummæla gagnvart ákvæði hegningarlaga um ærumeiðingar í garð maka eða fyrrverandi maka og hvernig það geti takmarkað tjáningarfrelsi borgaranna gagnvart nákomnum. Þá sagði maðurinn að það varðaði hann miklu, bæði persónulega og atvinnulega að Hæstiréttur hlýddi á málið og sneri dómnum við. Hann væri 61 árs gamall og aldrei komist í kast við lög. Hæstiréttur gat ekki séð af gögnum málsins að það hefði verulega almenna þýðingu sem réttlætti að hann tæki það upp. Beiðni mannsins var því hafnað. Dómsmál Tjáningarfrelsi Kynbundið ofbeldi Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Innlent „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Innlent Fleiri fréttir Fær ekki áheyrn í Hæstarrétti eftir að hann kallaði konu „svertingjatussu“ Þorgerður varar ESB við nýjum aðildarskilmálum Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Sjá meira