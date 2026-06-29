Kanada er orðinn fullgildur meðlimur í Sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva (e. EBU). Þetta þýðir að landið getur nú í fyrsta sinn tekið þátt í Eurovision.
Breska ríkisútvarpið greinir frá en þar kemur fram að CBC/Radio-Canada sjónvarpsstöðin hafi hlotið inngöngu í EBU. Mark Carney forsætisráðherra Kanada hefur viðrað þá hugmynd að landið taki þátt í hinni árlegu söngvakeppni í árlegum fjárlögum fyrir sjónvarpsstöðina. Hann vill efla tengsl landsins við Evrópu, í ljósi stirðra samskipta við Bandaríkin, að því er segir í umfjöllun ríkisútvarpsins.
Yrði það að veruleika yrði Kanada ekki fyrsta landið utan Evrópu til að taka þátt. Ísrael og Ástralía keppa reglulega og þá tók Morokkó þátt árið 1980.
Ríkisstjórn Carney lýsti því yfir í nóvember að hún hefði það til skoðunar ásamt CBC að keppa í Eurovision. Til þess hefði hún lagt til hliðar 150 milljón kanadíska dollara, eða því sem nemur þrettán milljörðum íslenskra króna.
Samkvæmt reglum Eurovision hafa meðlimir EBU rétt til þess að taka þátt í keppninni. Áður en umsókn landsins var samþykkt var Kanada einungis áheyrnarmeðlimur.
Þrátt fyrir að Kanada hafi ekki keppt í keppninni hefur landið átt þar fulltrúa, sem hafa komið, séð og sigrað. Árið 1988 keppti Céline Dion fyrir hönd Sviss og sigraði keppnina en hún er frá Quebec í Kanada.