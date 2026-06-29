Innlent

Erfiðar að­stæður þegar göngu­maður slasaðist á leið í Hrafn­tinnu­sker

Kjartan Kjartansson skrifar
Frá Landmannalaugum.
Frá Landmannalaugum. Vísir/Kjartan

Aðstæður á gönguleiðinni frá Landamannalaugum í Hrafntinnusker er sögð með erfiðara móti með miklum snjó og bleytu. Björgunarsveitarfólk á hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðist á leiðinni um helgina.

Göngumaðurinn féll í brekku á leið sinni frá Landamannalaugum yfir í Hrafntinnusker á laugardag. Hann slasaðist á öxl en náði að koma sér af eigin rammleik í skála í Hrafntinnuskeri, að því er segir í tilkynningu frá Landsbjörg.

Þar sem maðurinn gat ekki haldið för sinni áfram var björgunarsveitin Súlur sem sinni hálendisvakt í Landmannalaugum kölluð til aðstoðar. Þyrla Landhelgisgæslunnar var ekki langt undan en gat ekki lent í Hrafntinnuskeri vegna þokuveðurs.

Björgunarsveitarfólk fór á bílum og sótti manninn. Flutti það hann til móts við sjúkrabíl sem kom eftir honum frá Hvolsvelli.

Talsverður snjór er enn á leiðinni sem liggur í um 1.100 metra hæð. Segir Landsbjörg aðstæðurnar með erfðara móti þar sem mikill snjór og bleyta geti reynst göngufólki erfiður farartálmi.

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