Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Kjartan Kjartansson skrifar 29. júní 2026 11:59 Frá Landmannalaugum. Vísir/Kjartan Aðstæður á gönguleiðinni frá Landamannalaugum í Hrafntinnusker er sögð með erfiðara móti með miklum snjó og bleytu. Björgunarsveitarfólk á hálendisvakt sótti göngumann sem slasaðist á leiðinni um helgina. Göngumaðurinn féll í brekku á leið sinni frá Landamannalaugum yfir í Hrafntinnusker á laugardag. Hann slasaðist á öxl en náði að koma sér af eigin rammleik í skála í Hrafntinnuskeri, að því er segir í tilkynningu frá Landsbjörg. Þar sem maðurinn gat ekki haldið för sinni áfram var björgunarsveitin Súlur sem sinni hálendisvakt í Landmannalaugum kölluð til aðstoðar. Þyrla Landhelgisgæslunnar var ekki langt undan en gat ekki lent í Hrafntinnuskeri vegna þokuveðurs. Björgunarsveitarfólk fór á bílum og sótti manninn. Flutti það hann til móts við sjúkrabíl sem kom eftir honum frá Hvolsvelli. Talsverður snjór er enn á leiðinni sem liggur í um 1.100 metra hæð. Segir Landsbjörg aðstæðurnar með erfðara móti þar sem mikill snjór og bleyta geti reynst göngufólki erfiður farartálmi. Björgunarsveitir Öryggi á ferðamannastöðum Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Innlent Fleiri fréttir Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Sjá meira