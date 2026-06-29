Innlent

Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum fjöllum við um aðgerðir Landhelgisgæslunnar varðandi skipið Bandero en áhöfn þess hefur heitið því að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals hf. sem nú standa yfir.

Varðskipið Þór er nú komið á miðin og fylgir Bandero eftir. 

Þá verður rætt við hæstaréttarlögmanninn Vilhjálm H. Vilhjálmsson sem gagnrýnir harðlega að reglugerð liggi ekki fyrir um vanhæfismörk þegar kemur að akstri undir áhrifum læknislyfja. 

Að auki fjöllum við um veðrið, bæði hér á landi og í útlöndum en hitabylgjan í Evrópu virðist ekki hafa dregið úr ferðagleði Íslendinga og þeir sem ferðast innanlands flykkjast austur á land þar sem skásta veðrið er. 

Í sportinu verður farið yfir úrslitin í bikarnum í gær og stöðuna í Bestu deildinni auk þess sem rýnt verður í leiki dagsins á HM þar sem spennan magnast.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 29. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið