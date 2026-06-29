Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 29. júní 2026 11:41 Í hádegisfréttum fjöllum við um aðgerðir Landhelgisgæslunnar varðandi skipið Bandero en áhöfn þess hefur heitið því að koma í veg fyrir hvalveiðar Hvals hf. sem nú standa yfir. Varðskipið Þór er nú komið á miðin og fylgir Bandero eftir. Þá verður rætt við hæstaréttarlögmanninn Vilhjálm H. Vilhjálmsson sem gagnrýnir harðlega að reglugerð liggi ekki fyrir um vanhæfismörk þegar kemur að akstri undir áhrifum læknislyfja. Að auki fjöllum við um veðrið, bæði hér á landi og í útlöndum en hitabylgjan í Evrópu virðist ekki hafa dregið úr ferðagleði Íslendinga og þeir sem ferðast innanlands flykkjast austur á land þar sem skásta veðrið er. Í sportinu verður farið yfir úrslitin í bikarnum í gær og stöðuna í Bestu deildinni auk þess sem rýnt verður í leiki dagsins á HM þar sem spennan magnast. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 29. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Erlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ Innlent Fleiri fréttir Rigningu spáð í Reykjavík alla vikuna og fólk á leið austur „Ræddum að þetta gæti verið kveðjugjöf“ Erfiðar aðstæður þegar göngumaður slasaðist á leið í Hrafntinnusker Reglugerðin rétt ókomin: „Auðvitað er þetta áfellisdómur yfir réttarframkvæmd á Íslandi“ Þór með Bandero í gæslu á hvalamiðum „Held að foreldrar hafi bara tekið þetta til sín“ „Farðu nú að hætta þessu þvaðri viðrinið þitt“ Fresta framkvæmdum á brúnni vegna vætutíðar Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Væta með köflum í flestum landshlutum Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Fræsa og malbika Reykjanesbraut í kvöld Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Sérsveitarmenn um borð í Þór „Það koma bara færri“ Einn fluttur á spítala eftir líkamsárás Bandero byrjað að senda Landhelgisgæslunni staðsetningu sína „Við sváfum ekkert, dauðhræddir á refresh-takkanum alla helgina“ „Þau tala stundum um að við ælum í gegnum puttana“ „Ætlum rétt að vona að þessi tímalína standist“ Hafa ekki gefið Landhelgisgæslunni upp staðsetningu Bandero Boðar frekari niðurskurð síðar í sumar Gefa ekki upp staðsetningu sína og Hildur boðar frekari niðurskurð Hlaut stunguáverka og var fluttur á sjúkrahús Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Sjá meira