Skipið Bandero deilir nú staðsetningu sinni með Landhelgisgæslunni en skipið er í eigu samtaka hvalveiðiandstæðingsins Paul Watson.
Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar við fréttastofu. Skipið kom inn í efnahagslögsögu Íslands í gær en áhöfnin tjáði Landhelgisgæslunni að staðsetningarbúnaður skipsins væri bilaður.
Óskaði gæslan þá eftir því að áhöfnin myndi láta reglulega vita af staðsetningu sinni en var það ekki gert. Efnahagslögsaga Íslands er 200 mílur og alþjóðlegt hafsvæði en skipum ber þó að fara að fyrirmælum Landhelgisgæslunnar.
Að sögn Ásgeirs er krafa um að staðsetningar skipa séu gefnar upp fyrst fremst gerðar með öryggi skipanna og áhafna þeirra í huga.
Paul Watson hefur farið mikinn á samfélagsmiðlum síðustu daga og á heimasíðu samtaka hans birtist meðal annars myndskeið í gær þar sem hann sagðist ætla að stöðva hvalveiðar Hvals hf. og koma í veg fyrir að hvalir yrðu veiddir á meðan samtökin væru hér á landi.
Í morgun skrifaði hann svo langa færslu á Facebook þar sem hann þakkaði fyrir „ógnirnar, móðganirnar og skoplegu skoðanirnar“ og sagði tvær tegundir Íslendinga sem myndu verja Kristján Loftsson og ólöglega hvalaslátrun hans.
Annars vegar þeir sem Kristján ætti og borgaði laun og hins vegar þeir fáfróðu.