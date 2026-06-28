Innlent

Drengur á slysa­deild eftir á­rás í Laugardalslaug

Freyja Þórisdóttir skrifar
Laugardalslaug er ein átta sundlauga Reykjavíkurborgar.
Laugardalslaug er ein átta sundlauga Reykjavíkurborgar. Vísir/Anton Brink

Karlmaður veittist að hópi drengja í Laugardalslaug í Reykjavík síðdegis í gær, laugardaginn 27. júní, en í kjölfarið fór einn þeirra á slysadeild í fylgd forráðamanna. 

Drengirnir, sem eru yngri en fimmtán ára, höfðu rennt sér á eftir honum og ungum syni hans í einni af rennibrautum sundlaugarinnar en þar eru alls þrjár rennibrautir og þar af tvær svo smáar að leiða má líkur að því að atvikið hafi orðið í þeirri stærstu.

Í tilkynningu frá lögreglunni segir að drengirnir hafi lent á feðgunum en ekki fékkst staðfest hvort þeir hafi hlotið skaða af.

Ekki liggur fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn sem fór á slysadeild hlaut en málið er í rannsókn að sögn Hjördísar Sigurbjartsdóttur, aðstoðaryfirlögregluþjóns Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

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