Karlmaður veittist að hópi drengja í Laugardalslaug í Reykjavík síðdegis í gær, laugardaginn 27. júní, en í kjölfarið fór einn þeirra á slysadeild í fylgd forráðamanna.
Drengirnir, sem eru yngri en fimmtán ára, höfðu rennt sér á eftir honum og ungum syni hans í einni af rennibrautum sundlaugarinnar en þar eru alls þrjár rennibrautir og þar af tvær svo smáar að leiða má líkur að því að atvikið hafi orðið í þeirri stærstu.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að drengirnir hafi lent á feðgunum en ekki fékkst staðfest hvort þeir hafi hlotið skaða af.
Ekki liggur fyrir hversu alvarlega áverka drengurinn sem fór á slysadeild hlaut en málið er í rannsókn að sögn Hjördísar Sigurbjartsdóttur, aðstoðaryfirlögregluþjóns Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.