Sambandi bandarísku leikkonunnar Courteney Cox og tónlistarmannsins Johnny McDaid er lokið. Þau hafa verið saman í um tíu ár en bandarískir fjölmiðlar hafa greint frá því í dag að þau séu hætt saman.
Hin 62 ára Cox er þekktust fyrir að hafa farið með hlutverk Monicu í einum vinsælustu sjónvarpsþáttum sögunnar, Friends, eða Vinum. Hinn 49 ára Johnny McDaid er þekktastur fyrir að hafa verið meðlimur sveitarinnar norðurírsku sveitarinnar Snow Patrol.
Daily Mail greindi fyrst frá sambandsslitunum og TMZ fylgdi svo í kjölfarið. People hefur nú fengið staðfest að sambandinu sé lokið, en hvorki Cox né McDaid hafa tjáð sig um málið.
Cox og McDaid hittust fyrst í veislu heima hjá Cox síðla árs 2013 en níu mánuðum síðar var greint frá því að þau væru trúlofuð. Trúlofuninni var hins vegar slitið árið 2015 en þau byrjuðu svo aftur saman ári síðar.
Parið sást síðast opinberlega saman á US Open tennismótinu í september 2025.
Miklar líkur eru á að flestir þeir sem hafi átt sjónvarp eða haft aðgang að sjónvarpi eða streymisveitum hafi horft á þættina um Vini, eða Friends. Þættirnir eru með þeim allra vinsælustu í sjónvarpssögunni og eiga margir til að vísa í stakar línur úr þáttunum og rifja upp einstök atriði.